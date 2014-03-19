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Сегодня по направлению Черниговского троллейбусного управления в Центре занятости 12 человек осваивают новую профессию.
Обучение началось 20 марта и продлится почти полгода.
Будущие водители за это время получат информацию не только о техническом оборудовании троллейбусов и правилах дорожного движения, но и изучат правила обслуживания пассажиров и даже основы экономики, касающиеся сферы транспорта.
После прохождения теоретического курса начнется практика. Стажироваться нынешние безработные будут на базе КП «ЧТУ». После сдачи экзаменов они смогут трудоустроиться там же.
Учатся безработные бесплатно, за счет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.
Напомним, что в транспорте ЧТУ появились объявления о вакансиях. Водителей приглашают на зарплату в 4000 гривен.
Черниговских безработных посадят за руль троллейбуса
- Сегодня, 14:02
- Просмотров: 69
Сегодня по направлению Черниговского троллейбусного управления в Центре занятости 12 человек осваивают новую профессию.
Обучение началось 20 марта и продлится почти полгода.
Будущие водители за это время получат информацию не только о техническом оборудовании троллейбусов и правилах дорожного движения, но и изучат правила обслуживания пассажиров и даже основы экономики, касающиеся сферы транспорта.
После прохождения теоретического курса начнется практика. Стажироваться нынешние безработные будут на базе КП «ЧТУ». После сдачи экзаменов они смогут трудоустроиться там же.
Учатся безработные бесплатно, за счет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.
Напомним, что в транспорте ЧТУ появились объявления о вакансиях. Водителей приглашают на зарплату в 4000 гривен.
Источник: 0462.ua
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