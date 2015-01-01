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На Черниговщине закрыли два игорных заведения
- Сегодня, 14:02
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Учреждения в нарушение требований Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине» оказывали незаконные услуги в сфере игорного бизнеса на компьютерах-симуляторах.
В рамках расследования уголовного производства работниками управления защиты экономики в Черниговской области совместно с работниками ГУНП в Черниговской области были проведены 2 санкционированных обыска в городе Нежине, в ходе которых раскрыто 2 игорных заведения, где в нарушение требований Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине» предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса.
Так, в помещении лотомаркета на улице Шевченко в ходе обыска обнаружено и изъято 14 системных блоков компьютеров, 14 мониторов к ним, ноутбук, 3 видеокамеры наблюдения и денежные средства в размере 17 000 гривен и 300 долларов США. В помещении находились администратор, охранник и игроки, лица которых установлены.
В помещении лотомаркета на улице Батюка в ходе обыска обнаружено и изъято 21 системный блок компьютеров, 21 монитор к ним и денежные средства в размере 3000 гривен. В помещении находился администратор, личность которого установлена.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом) - наказывается штрафом от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
В рамках расследования уголовного производства работниками управления защиты экономики в Черниговской области совместно с работниками ГУНП в Черниговской области были проведены 2 санкционированных обыска в городе Нежине, в ходе которых раскрыто 2 игорных заведения, где в нарушение требований Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине» предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса.
Так, в помещении лотомаркета на улице Шевченко в ходе обыска обнаружено и изъято 14 системных блоков компьютеров, 14 мониторов к ним, ноутбук, 3 видеокамеры наблюдения и денежные средства в размере 17 000 гривен и 300 долларов США. В помещении находились администратор, охранник и игроки, лица которых установлены.
В помещении лотомаркета на улице Батюка в ходе обыска обнаружено и изъято 21 системный блок компьютеров, 21 монитор к ним и денежные средства в размере 3000 гривен. В помещении находился администратор, личность которого установлена.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом) - наказывается штрафом от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Источник: 0462.ua
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