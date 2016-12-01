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Работа ЖЭКов мэра Чернигова не устраивает
- Сегодня, 14:32
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Владислав Атрошенко потребовал от ЖЭКов не писать отчеты «общего характера», а приводить конкретные данные о выполненных работах.
Отчеты жилищно-эксплуатационных контор, по мнению городского головы, должны быть не такими, как они привыкли делать ранее.
В ответ на общие данные, мэр указал на не слишком успешные экономические показатели предприятий, на неполное выполнение работ и недостатки в обслуживании жилья.
Подкреплялось все это свежими фотографиями стихийных свалок на улице Кошевого. По словам жителей микрорайона, этот мусор не вывозился уже в течение двух недель.
Городской голова дал поручение подготовить анализ финансово-хозяйственной деятельности в разрезе каждого ЖЭКа, в том числе доходов и расходов на выполнение всех составляющих услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, учтенных в тарифах.
А также – проверить выполнение обязанностей по поддержанию чистоты на территории всего города.
В частности, поручил обратить внимание на территории вокруг трансформаторных подстанций во дворах города, которые часто находятся в антисанитарном состоянии.
Эти обследования должны быть проведены совместно с представителями «Облэнерго».
Отчеты жилищно-эксплуатационных контор, по мнению городского головы, должны быть не такими, как они привыкли делать ранее.
В ответ на общие данные, мэр указал на не слишком успешные экономические показатели предприятий, на неполное выполнение работ и недостатки в обслуживании жилья.
Подкреплялось все это свежими фотографиями стихийных свалок на улице Кошевого. По словам жителей микрорайона, этот мусор не вывозился уже в течение двух недель.
Городской голова дал поручение подготовить анализ финансово-хозяйственной деятельности в разрезе каждого ЖЭКа, в том числе доходов и расходов на выполнение всех составляющих услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, учтенных в тарифах.
А также – проверить выполнение обязанностей по поддержанию чистоты на территории всего города.
В частности, поручил обратить внимание на территории вокруг трансформаторных подстанций во дворах города, которые часто находятся в антисанитарном состоянии.
Эти обследования должны быть проведены совместно с представителями «Облэнерго».
Источник: 0462.ua
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