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Скандальную воинскую часть в Черниговской области возглавил не менее скандальный полковник

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:12
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Скандальную воинскую часть в Черниговской области возглавил не менее скандальный полковникУчебный центр «Десна» в одноименном поселке Козелецкого района возглавил командир 92-й бригады полковник Виктор Николюк, известный как «Ветер». Об этом пишет «Обозреватель», со ссылкой на страницу бригады Николюка в «Фейсбуке».

«Иногда изменения к лучшему. Наш легендарный командир сложил свои полномочия в бригаде, чтобы занять более высокую должность – начальника 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (Десна)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за время командования Виктора Николюка бригада стала одним из лучших боевых подразделений ВСУ.

«Год и девять месяцев мы защищали свободу нашего государства и сдерживали врага в Счастье, Трехизбенке, части Станицы-Луганской. С осени 2016 – успешно воюем на Донецком фронте.

За несколько месяцев вблизи Донецка под командованием полковника Николюка мы успели уничтожить значительное количество оккупантов, занять новые позиции, посунувшись существенно вперед к вражеского стана, и удержать их.

Именно по инициативе командира нам удалось наладить плодотворное сотрудничество с органами местной власти», - говорится в сообщении.

«Много можно сказать об этом человеке. И красноречивее слов его поступки. За которые он заработал и уважение, и признание и среди простых людей, и среди солдат, и среди чиновников, и среди командования нашей армией», - подчеркнули в бригаде.

Есть и другие мнения относительно полковника и его 92-й бригады. В первую очередь вспоминается нападение 2015 года на мобильную группу, в которую входил внештатный сотрудник подразделения СБУ Андрей Галущенко.

В результате нападения, которое произошло в Луганской области, был убит сам Галущенко и его коллега. До того Галущенко рассказывал, что якобы получал угрозы от Виктора Николюка. Мобильная группа Галущенко вела борьбу в прифронтовой зоне с контрабандой через линию разграничения и угрозы были связаны именно с этим.

Военная прокуратура, проводившая следствие в этом деле, в феврале 2016 года задержаладвух разведчиков 92-й бригады. Им было вручено сообщение о подозрении по ч.2 ст.115 (умышленное убийство). Следствие продолжается.

Напомним, что недавно «Десна» оказалась в центре скандала после того, как контрактник, проходивший там службу, обнародовал видео, на котором зафиксированы ужасные условия в части.

В результате министр обороны Степан Полторак уволил ответственных за условия в учебном центре.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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