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За первые два месяца года ДФС Украины обеспечила регионам на ремонт дорог почти 1.5. млрд. гривен
- Сегодня, 15:45
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В рамках эксперимента по перечислению на реконструкцию дорог 50 проц. от перевыполнения поступлений таможенных платежей по результатам января-февраля аккумулировано почти 1500000000. гривен.
Об этом заявил и.о. председателя ДФС
Мирослав Продан во время заседания подкомитета по вопросам доходов государственного
бюджета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.
«В январе обеспечено 629 млн. Гривен, в феврале - 823 млн. Гривен. эти
средства уже могут быть перечислены в специальные фонды областных бюджетов.
Поскольку ежемесячные планы поступлений таможенных платежей уже согласованы
Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета », - отметил Мирослав
Продан.
Нынешние планы таможенных поступлений в разрезе областей были рассчитаны
фискальной службой исходя из реальной работы региональных таможен на основе
утвержденной Кабинетом Министров Украины Методики. И предварительно направлены
Министерству финансов Украины для согласования с Комитетом Верховной Рады
Украины по вопросам бюджета.
Согласно новому порядку средства будут распределяться между областями
пропорционально объему перевыполнение плана.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Об этом заявил и.о. председателя ДФС
Мирослав Продан во время заседания подкомитета по вопросам доходов государственного
бюджета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.
«В январе обеспечено 629 млн. Гривен, в феврале - 823 млн. Гривен. эти
средства уже могут быть перечислены в специальные фонды областных бюджетов.
Поскольку ежемесячные планы поступлений таможенных платежей уже согласованы
Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета », - отметил Мирослав
Продан.
Нынешние планы таможенных поступлений в разрезе областей были рассчитаны
фискальной службой исходя из реальной работы региональных таможен на основе
утвержденной Кабинетом Министров Украины Методики. И предварительно направлены
Министерству финансов Украины для согласования с Комитетом Верховной Рады
Украины по вопросам бюджета.
Согласно новому порядку средства будут распределяться между областями
пропорционально объему перевыполнение плана.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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