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Обстановка на границе в пределах региона

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:21
  • Просмотров: 17
Обстановка на границе в пределах регионаЗа последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах Черниговской области не произошло, она оставалась стабильной и контролируемой.

На всем участке государственной границе охраняется усиленно, в пунктах пропуска осуществляется усиленный пограничный контроль.

Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность

государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и

надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.

За незаконное пересечение государственной границы задержан один человек.

Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено

6,5 тыс. Человек и 1,6 тыс. Транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано

увеличение пассажирского и транспортного потоков на 18% и 14% соответственно.

Через государственную границу не пропущено 2 человека.

К административной ответственности за нарушение пограничного

режима и нарушение правил пребывания иностранных граждан и лиц без

гражданства в Украине привлечено 2 человека, на которых наложен штраф 850

гривен.

Для принятия решения о привлечении к административной

ответственности за незаконное пересечение государственной границы в суд

направлены материалы в отношении одного гражданина.

Помощник начальника пограничного отряда

- Начальник пресс-службы

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Источник: 4ernigiv.info

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