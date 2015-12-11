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На границе в украинца изъяли раритетные часы

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:48
  • Просмотров: 28
На границе в украинца изъяли раритетные часы Вчера, в международном автомобильном пункте пропуска «Сеньковка», в ходе оформления на выезд из Украины микроавтобуса Опель пограничным нарядом совместно с сотрудником таможни, в личных вещах 37-летнего жителя Чернигова, с помощью металлоискателя, обнаружено и изъято раритетный карманные часы «Waltham» изготовлен в 1911 году.

Часы у владельца сотрудниками таможни

удален и будет направлен на культурно-историческую

экспертизу.

Помощник начальника пограничного отряда

- Начальник пресс-службы

подполковник А.В. Дудкошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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