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На границе в украинца изъяли раритетные часы
- Сегодня, 16:48
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Вчера, в международном автомобильном пункте пропуска «Сеньковка», в ходе оформления на выезд из Украины микроавтобуса Опель пограничным нарядом совместно с сотрудником таможни, в личных вещах 37-летнего жителя Чернигова, с помощью металлоискателя, обнаружено и изъято раритетный карманные часы «Waltham» изготовлен в 1911 году.
Часы у владельца сотрудниками таможни
удален и будет направлен на культурно-историческую
экспертизу.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Часы у владельца сотрудниками таможни
удален и будет направлен на культурно-историческую
экспертизу.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Источник: 4ernigiv.info
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