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О правомерности начисления пени
- Сегодня, 17:36
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Согласно ст. 1 Закона Украины от 23.09.1994 №185 / 94-ВР «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» (далее - Закон №185) выручка резидентов в иностранной валюте подлежит зачислению на их валютные счета в уполномоченных банках в сроки выплаты задолженностей, указанные в контрактах, но не позднее 180 календарных дней с даты таможенного оформления (выписки вывозной грузовой таможенной декларации) экспортируемой продукции, а в случае экспорта работ (услуг), прав интеллектуальной собственности - с момента подписания акта или другого документа, удостоверяющего выполнение работ, предоставление услуг, экспорт прав интеллектуальной собственности.
Превышение указанного срока требует
заключения центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере
экономического развития. Национальный банк Украины имеет право вводить на срок до
шести месяцев другие сроки расчетов, чем те, которые определены частью первой настоящей статьи.
Согласно ч. 1 ст. 2 Закона №185 импортные операции резидентов, осуществляемые
на условиях отсрочки поставки, в случае, когда такая отсрочка превышает 180
календарных дней с момента осуществления авансового платежа или выставления векселя в
пользу поставщика продукции (работ, услуг), требуют заключения
центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере
экономического развития.
При этом ст. 4 Закона №185 предусмотрено, что нарушение резидентами сроков,
предусмотренных ст.ст. 1 и 2 этого Закона или установленных Национальным банком Украины
в соответствии со ст.ст. 1 и 2 настоящего Закона, влечет за собой взыскание пени за каждый день
просрочки в размере 0,3 процента от суммы неполученной выручки (стоимости
недопоставленного товара) в иностранной валюте, пересчитанной в денежную единицу Украины
по валютному курсу Национального банка Украины на день возникновения задолженности.
Общий размер начисленной пени не может превышать суммы не полученной выручки
(Стоимости недопоставленного товара).
Так, в случае принятия к рассмотрению судом, Международным коммерческим арбитражным
судом или Морской арбитражной комиссией при Торгово-промышленной палате Украины
искового заявления резидента о взыскании с нерезидента задолженности, возникшей
вследствие несоблюдения нерезидентом сроков, предусмотренных экспортно-импортными
контрактам, сроки, предусмотренные ст.ст. 1 и 2 этого Закона или установленные Национальным
банком Украины в соответствии со ст.ст. 1 и 2 настоящего Закона, останавливаются и пеня за их нарушение
в этот период не уплачивается.
В случае принятия судом решения об удовлетворении иска пеня за нарушение сроков,
предусмотренных ст.ст. 1 и 2 этого Закона или установленных Национальным банком Украины
в соответствии со ст.ст. 1 и 2 настоящего Закона, не уплачивается с даты принятия иска к рассмотрению
судом.
То есть, из анализа приведенных выше норм установлено, что определяющим фактором для
начисления пени нарушение резидентами предусмотренных Законом и / или постановлением
правления Национального банка Украины сроков при осуществлении импортных операций на
условиях отсрочки поставки. Однако, указанные сроки приостанавливаются и пеня за их
нарушения за этот период не начисляется в случае обращения резидента с иском к
суда, Международного коммерческого арбитражного суда или Морской арбитражной комиссии при
Торгово-промышленной палате Украины.
Согласно п. 1 Постановления правления Национального банка Украины №410 от 13.12.2016
«Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины»
установлено, что в период с 16.12.2016 по 15.06.2017р.р. расчеты по операциям с
экспорта и импорта товаров, предусмотренные в статьях 1 и 2 Закона Украины & quot; О порядке
осуществление расчетов в иностранной валюте & quot ;, осуществляются в срок, не превышающий 120
календарных дней.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Превышение указанного срока требует
заключения центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере
экономического развития. Национальный банк Украины имеет право вводить на срок до
шести месяцев другие сроки расчетов, чем те, которые определены частью первой настоящей статьи.
Согласно ч. 1 ст. 2 Закона №185 импортные операции резидентов, осуществляемые
на условиях отсрочки поставки, в случае, когда такая отсрочка превышает 180
календарных дней с момента осуществления авансового платежа или выставления векселя в
пользу поставщика продукции (работ, услуг), требуют заключения
центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере
экономического развития.
При этом ст. 4 Закона №185 предусмотрено, что нарушение резидентами сроков,
предусмотренных ст.ст. 1 и 2 этого Закона или установленных Национальным банком Украины
в соответствии со ст.ст. 1 и 2 настоящего Закона, влечет за собой взыскание пени за каждый день
просрочки в размере 0,3 процента от суммы неполученной выручки (стоимости
недопоставленного товара) в иностранной валюте, пересчитанной в денежную единицу Украины
по валютному курсу Национального банка Украины на день возникновения задолженности.
Общий размер начисленной пени не может превышать суммы не полученной выручки
(Стоимости недопоставленного товара).
Так, в случае принятия к рассмотрению судом, Международным коммерческим арбитражным
судом или Морской арбитражной комиссией при Торгово-промышленной палате Украины
искового заявления резидента о взыскании с нерезидента задолженности, возникшей
вследствие несоблюдения нерезидентом сроков, предусмотренных экспортно-импортными
контрактам, сроки, предусмотренные ст.ст. 1 и 2 этого Закона или установленные Национальным
банком Украины в соответствии со ст.ст. 1 и 2 настоящего Закона, останавливаются и пеня за их нарушение
в этот период не уплачивается.
В случае принятия судом решения об удовлетворении иска пеня за нарушение сроков,
предусмотренных ст.ст. 1 и 2 этого Закона или установленных Национальным банком Украины
в соответствии со ст.ст. 1 и 2 настоящего Закона, не уплачивается с даты принятия иска к рассмотрению
судом.
То есть, из анализа приведенных выше норм установлено, что определяющим фактором для
начисления пени нарушение резидентами предусмотренных Законом и / или постановлением
правления Национального банка Украины сроков при осуществлении импортных операций на
условиях отсрочки поставки. Однако, указанные сроки приостанавливаются и пеня за их
нарушения за этот период не начисляется в случае обращения резидента с иском к
суда, Международного коммерческого арбитражного суда или Морской арбитражной комиссии при
Торгово-промышленной палате Украины.
Согласно п. 1 Постановления правления Национального банка Украины №410 от 13.12.2016
«Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины»
установлено, что в период с 16.12.2016 по 15.06.2017р.р. расчеты по операциям с
экспорта и импорта товаров, предусмотренные в статьях 1 и 2 Закона Украины & quot; О порядке
осуществление расчетов в иностранной валюте & quot ;, осуществляются в срок, не превышающий 120
календарных дней.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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