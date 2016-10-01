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Граждане могут самостоятельно получить сведения о своих доходах с помощью электронной цифровой подписи
- Сегодня, 17:32
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Граждане могут воспользоваться сервисом «Электронный кабинет плательщика» в части получения сведений из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов и получить сведения о доходах в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП). Об этом напоминают специалисты Главного управления ДФС в Черниговской области.
В этом гражданам поможет инструкция по получению информации о
суммы выплаченных доходов и удержанных налогов из Государственного реестра физических
лиц - плательщиков налогов. Подробно ознакомиться с Порядком получения
сведений о доходах средствами «Электронного кабинета плательщика» можно на
официальном веб-портале ДФС.
Сведения о суммах полученных доходов и суммы уплаченных налогов в
электронном виде предоставляются за последние три года (за каждый квартал),
сведения за последний отчетный период (квартал) предоставляются через 60 дней после его
окончания.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
В этом гражданам поможет инструкция по получению информации о
суммы выплаченных доходов и удержанных налогов из Государственного реестра физических
лиц - плательщиков налогов. Подробно ознакомиться с Порядком получения
сведений о доходах средствами «Электронного кабинета плательщика» можно на
официальном веб-портале ДФС.
Сведения о суммах полученных доходов и суммы уплаченных налогов в
электронном виде предоставляются за последние три года (за каждый квартал),
сведения за последний отчетный период (квартал) предоставляются через 60 дней после его
окончания.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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