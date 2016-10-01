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Граждане могут самостоятельно получить сведения о своих доходах с помощью электронной цифровой подписи

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:32
  • Просмотров: 21
Граждане могут самостоятельно получить сведения о своих доходах с помощью электронной цифровой подписиГраждане могут воспользоваться сервисом «Электронный кабинет плательщика» в части получения сведений из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов и получить сведения о доходах в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП). Об этом напоминают специалисты Главного управления ДФС в Черниговской области.

В этом гражданам поможет инструкция по получению информации о

суммы выплаченных доходов и удержанных налогов из Государственного реестра физических

лиц - плательщиков налогов. Подробно ознакомиться с Порядком получения

сведений о доходах средствами «Электронного кабинета плательщика» можно на

официальном веб-портале ДФС.

Сведения о суммах полученных доходов и суммы уплаченных налогов в

электронном виде предоставляются за последние три года (за каждый квартал),

сведения за последний отчетный период (квартал) предоставляются через 60 дней после его

окончания.

Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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