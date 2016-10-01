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Очередную преступницу задержали на границе

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 18:02
  • Просмотров: 19
Очередную преступницу задержали на границеВчера, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Новые Яриловичи», при проверке пограничным нарядом документов у 26-летней гражданки Молдовы, ехала рейсовым автобусом «Вольво» сообщением С.Петербург - Бельцы, произошло срабатывание базы данных Интерпола.

В дальнейшем, при детальной

проверке установлено, что эта гражданка находится в международном

розыске за совершение на родине преступления предусмотренного частью 2 статьи

287 Уголовного Кодекса, а именно за совершение хулиганских действий.

В соответствии с предоставленным статуса он был задержан и передан

сотрудникам Репкинского отделения Национальной полиции для дальнейшей

экстрадиции в Молдову.

Помощник начальника пограничного отряда

- Начальник пресс-службы

подполковник А.В. Дудкошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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