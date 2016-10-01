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Очередную преступницу задержали на границе
- Сегодня, 18:02
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Вчера, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Новые Яриловичи», при проверке пограничным нарядом документов у 26-летней гражданки Молдовы, ехала рейсовым автобусом «Вольво» сообщением С.Петербург - Бельцы, произошло срабатывание базы данных Интерпола.
В дальнейшем, при детальной
проверке установлено, что эта гражданка находится в международном
розыске за совершение на родине преступления предусмотренного частью 2 статьи
287 Уголовного Кодекса, а именно за совершение хулиганских действий.
В соответствии с предоставленным статуса он был задержан и передан
сотрудникам Репкинского отделения Национальной полиции для дальнейшей
экстрадиции в Молдову.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
В дальнейшем, при детальной
проверке установлено, что эта гражданка находится в международном
розыске за совершение на родине преступления предусмотренного частью 2 статьи
287 Уголовного Кодекса, а именно за совершение хулиганских действий.
В соответствии с предоставленным статуса он был задержан и передан
сотрудникам Репкинского отделения Национальной полиции для дальнейшей
экстрадиции в Молдову.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Источник: 4ernigiv.info
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