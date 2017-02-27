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На Черниговщине суд конфисковал у нарушителя таможенного законодательства янтарь на сумму почти 229 000 гривен
- Сегодня, 18:38
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Как сообщалось ранее, в конце декабря прошлого года в пункте пропуска «Сеньковка» сотрудники Черниговской таможни ДФС вместе с пограничниками во время осуществления таможенного досмотра салона автомобиля «VOLKSWAGEN», который следовал за пределы Украины, обнаружили два пакета с необработанным камнем янтаря.
Специалисты Специализированной лаборатории по экспертизе и исследований ДФС,
которым таможенники передали задержанный товар, подтвердили - это драгоценные камни
органогенного образования - янтарь (разновидности сукцинит), в состоянии сырья. стоимость
его составляет 228 870 гривен. По данному факту таможенники возбудили в отношении 29-
летнего жителя. Ровно, который совершил правонарушение, дело по
ст. 472 Таможенного кодекса Украины. После завершения производства дело передали в
суда.
В настоящее время районная судом вынесено решение, согласно которому
янтарь конфисковано в доход государства, а на нарушителя наложено административное
взыскание в виде штрафа в размере 100 процентов стоимости конфискованного товара.
.
Отдел организации работы ГУ ДФС в
Черниговской области.
Специалисты Специализированной лаборатории по экспертизе и исследований ДФС,
которым таможенники передали задержанный товар, подтвердили - это драгоценные камни
органогенного образования - янтарь (разновидности сукцинит), в состоянии сырья. стоимость
его составляет 228 870 гривен. По данному факту таможенники возбудили в отношении 29-
летнего жителя. Ровно, который совершил правонарушение, дело по
ст. 472 Таможенного кодекса Украины. После завершения производства дело передали в
суда.
В настоящее время районная судом вынесено решение, согласно которому
янтарь конфисковано в доход государства, а на нарушителя наложено административное
взыскание в виде штрафа в размере 100 процентов стоимости конфискованного товара.
.
Отдел организации работы ГУ ДФС в
Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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