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Вниманию плательщиков акцизного налога: изменения - 2017
- Сегодня, 19:40
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Главное управление ДФС в Черниговской области информирует, что 13.01.2017 вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 28.12.2016 №1013 (далее - Постановление №1013), которым внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 04.03.2013 №158 «Об утверждении перечней предприятий, получающих или ввозят на таможенную территорию Украины вещества, используемые как компоненты моторных топлив, для использования в качестве сырья для производства в химической промышленности и годовых объемов квот на отгрузку или ввоз таких веществ »(далее - Постановление №158).
Государственная фискальная служба Украины в связи с вступлением в силу Постановления №1013
сообщила об основных изменениях, внесенных этим документом.
С целью приведения постановления № 158 в соответствие с подпунктами 229.6.12 и 229.6.13 п.
229.6 и подпунктов 229.7.14 и 229.7.15 п. 229.7 ст. 229 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс), в
приложении 2 к настоящему постановлению исключены нормы о способах использования веществ, зато
указаны названия химической продукции, получают из метанола технического (метилового спирта).
В частности, в названии графы 2 «Наименование химической продукции, получают из метанола (метилового
спирта), способ его использования "слова" способ его использования », а по некоторым позициям слова
«Очистки сточных вод методом денитрификации» и «очистки промышленных и городских сточных вод»
заменено словами «очищенная сточная вода».
В приложениях 1 и 2 к постановлению № 158 состоялись также изменения в перечнях предприятий,
получают или ввозят на таможенную территорию Украины бензол (код согласно УКТВЭД 2707 10 90 00) и
метанол технический (метиловый спирт) (код согласно УКТВЭД 2905 11 00 00), используемых в качестве
компонент- моторных топлив, для использования в качестве сырья для производства в химической
промышленности и годовых объемах квот на их отгрузки или ввоза.
Перечень веществ, используемых в качестве компонента моторного топлива, для использования в качестве
сырья для производства в химической промышленности, в соответствии с нормами Кодекса дополнен такими
веществами:
толуол (код согласно УКТВЭД 2707 20 90 00);
ксилол (код согласно УКТВЭД 2707 30 90 00);
эфиры простые, эфироспирты, эфирофенолы, эфироспиртофенолы, пероксиды спиртов, перекиси
простых эфиров, пероксиды кетонов (определенного или неопределенного химического состава)
галогенированные, сульфированные, нитрованные или К нитрозированные производные, кпим диэтилового эфира, который
классифицируется по коду согласно УКТВЭД 2909 11 00 00 (коды согласно УКТ ВЭД 2909 19 октября 00,
2909 19 90 10, 2909 19 90 20, 2909 19 90 90).
Для каждой из этих веществ приложениями 3-5 к постановлению № 158 утверждены:
перечни предприятий, которые получают или ввозят на таможенную территорию Украины указаны
выше вещества, используемые в качестве компонента моторного топлива, для использования в качестве
сырья для производства в химической промышленности;
годовые объемы квот на их отгрузки или ввоза.
Механизм выпуска, обращения и погашения налоговых векселей, авалированных банком, которые
выдаются до получения или ввоза на таможенную территорию Украины веществ,
используются как компоненты моторных топлив, для использования в качестве сырья для
производства в химической промышленности, реализуемых с применением нулевой ставки
акцизного налога или ввоз которых осуществляется без уплаты акцизного налога в соответствии
п.п. 229.6.1 п. 229.6 и п 229.7.1 п. 229.7 ст. 229 Кодекса, регламентируется Порядком
выпуска, обращения и погашения налоговых векселей, выдаваемых до получения или ввоза
на таможенную территорию Украины веществ, используемых в качестве компонентов моторных
топлив, для использования в качестве сырья для производства в химической промышленности,
утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 4 февраля 2013 № 69 (далее -
Порядок № 69).
Поскольку механизм выпуска, обращения и погашения налоговых векселей, авалированных
банком, которые выдаются до получения или ввоза на таможенную территорию Украины веществ,
определенных п.п. 229.6.1 п. 229.6 и п 229.7.1 п. 229.7 ст. 229 Кодекса, остался неизменным,
при осуществлении выпуска, обращения и погашения налоговых векселей на объемы этих веществ
следует руководствоваться действующим Порядком № 69.
.
Отдел организации работы ГУ ДФС в
Черниговской области.
Государственная фискальная служба Украины в связи с вступлением в силу Постановления №1013
сообщила об основных изменениях, внесенных этим документом.
С целью приведения постановления № 158 в соответствие с подпунктами 229.6.12 и 229.6.13 п.
229.6 и подпунктов 229.7.14 и 229.7.15 п. 229.7 ст. 229 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс), в
приложении 2 к настоящему постановлению исключены нормы о способах использования веществ, зато
указаны названия химической продукции, получают из метанола технического (метилового спирта).
В частности, в названии графы 2 «Наименование химической продукции, получают из метанола (метилового
спирта), способ его использования "слова" способ его использования », а по некоторым позициям слова
«Очистки сточных вод методом денитрификации» и «очистки промышленных и городских сточных вод»
заменено словами «очищенная сточная вода».
В приложениях 1 и 2 к постановлению № 158 состоялись также изменения в перечнях предприятий,
получают или ввозят на таможенную территорию Украины бензол (код согласно УКТВЭД 2707 10 90 00) и
метанол технический (метиловый спирт) (код согласно УКТВЭД 2905 11 00 00), используемых в качестве
компонент- моторных топлив, для использования в качестве сырья для производства в химической
промышленности и годовых объемах квот на их отгрузки или ввоза.
Перечень веществ, используемых в качестве компонента моторного топлива, для использования в качестве
сырья для производства в химической промышленности, в соответствии с нормами Кодекса дополнен такими
веществами:
толуол (код согласно УКТВЭД 2707 20 90 00);
ксилол (код согласно УКТВЭД 2707 30 90 00);
эфиры простые, эфироспирты, эфирофенолы, эфироспиртофенолы, пероксиды спиртов, перекиси
простых эфиров, пероксиды кетонов (определенного или неопределенного химического состава)
галогенированные, сульфированные, нитрованные или К нитрозированные производные, кпим диэтилового эфира, который
классифицируется по коду согласно УКТВЭД 2909 11 00 00 (коды согласно УКТ ВЭД 2909 19 октября 00,
2909 19 90 10, 2909 19 90 20, 2909 19 90 90).
Для каждой из этих веществ приложениями 3-5 к постановлению № 158 утверждены:
перечни предприятий, которые получают или ввозят на таможенную территорию Украины указаны
выше вещества, используемые в качестве компонента моторного топлива, для использования в качестве
сырья для производства в химической промышленности;
годовые объемы квот на их отгрузки или ввоза.
Механизм выпуска, обращения и погашения налоговых векселей, авалированных банком, которые
выдаются до получения или ввоза на таможенную территорию Украины веществ,
используются как компоненты моторных топлив, для использования в качестве сырья для
производства в химической промышленности, реализуемых с применением нулевой ставки
акцизного налога или ввоз которых осуществляется без уплаты акцизного налога в соответствии
п.п. 229.6.1 п. 229.6 и п 229.7.1 п. 229.7 ст. 229 Кодекса, регламентируется Порядком
выпуска, обращения и погашения налоговых векселей, выдаваемых до получения или ввоза
на таможенную территорию Украины веществ, используемых в качестве компонентов моторных
топлив, для использования в качестве сырья для производства в химической промышленности,
утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 4 февраля 2013 № 69 (далее -
Порядок № 69).
Поскольку механизм выпуска, обращения и погашения налоговых векселей, авалированных
банком, которые выдаются до получения или ввоза на таможенную территорию Украины веществ,
определенных п.п. 229.6.1 п. 229.6 и п 229.7.1 п. 229.7 ст. 229 Кодекса, остался неизменным,
при осуществлении выпуска, обращения и погашения налоговых векселей на объемы этих веществ
следует руководствоваться действующим Порядком № 69.
.
Отдел организации работы ГУ ДФС в
Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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