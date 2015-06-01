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Десна разливается. Ждать ли черниговцам большой воды?
- Вчера, 14:16
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В настоящее время уровень воды в Десне поднимается на 1–2 см в день. Об этом сообщают в отделе гидрологии Черниговского областного центра гидрометеорологии.
Но резонанса в этом году не будет. Как утверждают гидрологи, большой воде просто неоткуда взяться.
– Сейчас на Днепре на территории России, Беларуси продолжается формироваться половодье. На Десне в районе Брянска (Россия) – пик половодья. Так что у нас – на подходе.
В настоящее время уровень воды в Десне поднимается на 1–2 см в день, на сегодня он равен 395.
Такими темпами может даже не достичь прошлогоднего уровня. В прошлом году было 444, – рассказала гидролог Черниговского областного центра гидрометеорологии Ольга Голубева.
Но резонанса в этом году не будет. Как утверждают гидрологи, большой воде просто неоткуда взяться.
– Сейчас на Днепре на территории России, Беларуси продолжается формироваться половодье. На Десне в районе Брянска (Россия) – пик половодья. Так что у нас – на подходе.
В настоящее время уровень воды в Десне поднимается на 1–2 см в день, на сегодня он равен 395.
Такими темпами может даже не достичь прошлогоднего уровня. В прошлом году было 444, – рассказала гидролог Черниговского областного центра гидрометеорологии Ольга Голубева.
Источник: 0462.ua
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