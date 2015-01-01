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В Черниговской области появилось розовое озеро
- Вчера, 14:47
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В понедельник, 20 марта, в Нежине вода в озере вдруг стала розового цвета. Об этом пишет местный сайт «Нежатин».
Жители микрорайона заметили необычный цвет озера и забили тревогу. Ранее от водоема был только неприятный запах, а теперь еще и странный цвет.
Руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям Нежинского городского совета направил на место сотрудников инспекции по благоустройству, чтобы те выяснили, что случилось и проверили на наличие химикатов.
Три независимые организации взяли пробы воды на анализ, в результате которого было обнаружено только превышение сульфатов в полтора-два раза. Чиновники считают, что это в озеро попадает стиральный порошок.
Также было высказано мнение, что изменение цвета воды является результатом гниения водорослей.
Во вторник, 21 марта, вода в озере снова стала прозрачной, а на дне около берега можно разглядеть розовый осадок.
Чиновники считают, что изменение цвета воды могло быть чьей-то шуткой, а неизвестные, возможно, высыпали в озеро порошок неорганического происхождения.
Площадь озера составляет приблизительно 13 гектаров, а в розовый цвет окрасились только один-полтора гектара.
Жители микрорайона заметили необычный цвет озера и забили тревогу. Ранее от водоема был только неприятный запах, а теперь еще и странный цвет.
Руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям Нежинского городского совета направил на место сотрудников инспекции по благоустройству, чтобы те выяснили, что случилось и проверили на наличие химикатов.
Три независимые организации взяли пробы воды на анализ, в результате которого было обнаружено только превышение сульфатов в полтора-два раза. Чиновники считают, что это в озеро попадает стиральный порошок.
Также было высказано мнение, что изменение цвета воды является результатом гниения водорослей.
Во вторник, 21 марта, вода в озере снова стала прозрачной, а на дне около берега можно разглядеть розовый осадок.
Чиновники считают, что изменение цвета воды могло быть чьей-то шуткой, а неизвестные, возможно, высыпали в озеро порошок неорганического происхождения.
Площадь озера составляет приблизительно 13 гектаров, а в розовый цвет окрасились только один-полтора гектара.
Источник: 0462.ua
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