﻿﻿ В Черниговской области появилось розовое озеро » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » В Черниговской области появилось розовое озеро
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

В Черниговской области появилось розовое озеро

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:47
  • Просмотров: 28
В Черниговской области появилось розовое озероВ понедельник, 20 марта, в Нежине вода в озере вдруг стала розового цвета. Об этом пишет местный сайт «Нежатин».

Жители микрорайона заметили необычный цвет озера и забили тревогу. Ранее от водоема был только неприятный запах, а теперь еще и странный цвет.

Руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям Нежинского городского совета направил на место сотрудников инспекции по благоустройству, чтобы те выяснили, что случилось и проверили на наличие химикатов.

Три независимые организации взяли пробы воды на анализ, в результате которого было обнаружено только превышение сульфатов в полтора-два раза. Чиновники считают, что это в озеро попадает стиральный порошок.

Также было высказано мнение, что изменение цвета воды является результатом гниения водорослей.

Во вторник, 21 марта, вода в озере снова стала прозрачной, а на дне около берега можно разглядеть розовый осадок.

Чиновники считают, что изменение цвета воды могло быть чьей-то шуткой, а неизвестные, возможно, высыпали в озеро порошок неорганического происхождения.

Площадь озера составляет приблизительно 13 гектаров, а в розовый цвет окрасились только один-полтора гектара.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Вода в реке Остер Козелецкого района естественного цвета без посторонних пр ...

21 февраля экологи совместно с представителями Козелецкого поселкового совета выясняли проблемы

Елку на Красной площади начнут убирать в понедельник, а каток будет работат ...

Главную елку Чернигова и аттракционы начнут убирать в понедельник, 23 января. Об этом рассказал

Черниговцы требую «распечатать» колонки

В понедельник, 28 ноября, на местном сайте электронных петиций появилось требование жителей города

Из-за проблем с электричеством в Чернигове пошла ржавая вода

Вчера, 11 августа, сразу в нескольких микрорайонах Чернигова жители города испытывали проблемы с

Озеро в Черниговской области вернули государству

По искам прокуратуры области Черниговский окружной административный суд вернул в государственную

Несколько аргументов почему нужно купить Систему очистки воды eSpring

﻿
Видео
Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующе... Самая старшая женщина в Украине живет в Черниговской области Черниговцы четвертый месяц судятся с "Черниговгазом" Вертолет на Красной площади Чернигова – 60 тысяч гривен на в... В Чернигове на Красной площади сел вертолет (видео)
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети