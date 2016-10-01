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Черниговцы просят мэра не трогать старые фонтаны на Аллее Героев
- Вчера, 15:01
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После того, как мэр города Владислав Атрошенко заявил, что желает перекроить фонтаны на Аллее Героев, на местном сайте петиций появилась просьба – не трогать старые фонтаны!
«Я, против новых фонтанов, старые очень приличные и прекрасно гармонируют с клумбами полными тюльпанов, это очень красиво и мило!», – пишет автор петиции.
Также в петиции предлагается целый перечень того необходимого, на что, по мнению автора, можно направить деньги, запланированные на новые фонтаны.
Это – лифты, дороги («причем дороги есть не только в центре, но и в других районах Чернигова», – говорится в петиции), троллейбусы, детские и спортивные площадки, аварийные дома, освещение, школы и садики.
Отдельной строкой автор петиции упоминает подземный переход возле «Украины», за который уже просто должно быть стыдно:
«от пешеходного фонтана чтоб добраться к фонтану на площади, нужно спуститься в ужаснейший подземный переход (не сломать ногу, закинуть ребенка на плечо, снять каблуки, а коляску под мышку и на носочках передвигаться не дыша))) Жуть»
Если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет рассмотреть ее.
Напомним, что Владислав Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующей парой формата 1800 года».
«Я, против новых фонтанов, старые очень приличные и прекрасно гармонируют с клумбами полными тюльпанов, это очень красиво и мило!», – пишет автор петиции.
Также в петиции предлагается целый перечень того необходимого, на что, по мнению автора, можно направить деньги, запланированные на новые фонтаны.
Это – лифты, дороги («причем дороги есть не только в центре, но и в других районах Чернигова», – говорится в петиции), троллейбусы, детские и спортивные площадки, аварийные дома, освещение, школы и садики.
Отдельной строкой автор петиции упоминает подземный переход возле «Украины», за который уже просто должно быть стыдно:
«от пешеходного фонтана чтоб добраться к фонтану на площади, нужно спуститься в ужаснейший подземный переход (не сломать ногу, закинуть ребенка на плечо, снять каблуки, а коляску под мышку и на носочках передвигаться не дыша))) Жуть»
Если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет рассмотреть ее.
Напомним, что Владислав Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующей парой формата 1800 года».
Источник: 0462.ua
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