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В первый же день начала кампании по приему заявлений на установку приборов учета воды в «Черниговводоканал» обратилось более 150 человек.
Напомним, что 20 марта Черниговводоканал начал программу установки счетчиков холодной и горячей воды за счет городского бюджета.
В первый день с заявлениями на установку приборов учета в абонентский отдел КП «Черниговводоканал» обратилось более 150 граждан-получателей субсидий.
На предприятии заверили, что никаких очередей или ажиотажа при подаче заявлений не было.
Абонентский отдел отработал без проблем – 153 получатели субсидий были внесены в реестр на установку счетчиков.
Напомним, что в бюджете города депутаты предусмотрели 19 миллионов гривен на то, чтобы установить получателям субсидий около 23 тысяч счетчиков воды.
За один день черниговцы захотели 150 бесплатных счетчиков
- Вчера, 15:29
- Просмотров: 27
В первый же день начала кампании по приему заявлений на установку приборов учета воды в «Черниговводоканал» обратилось более 150 человек.
Напомним, что 20 марта Черниговводоканал начал программу установки счетчиков холодной и горячей воды за счет городского бюджета.
В первый день с заявлениями на установку приборов учета в абонентский отдел КП «Черниговводоканал» обратилось более 150 граждан-получателей субсидий.
На предприятии заверили, что никаких очередей или ажиотажа при подаче заявлений не было.
Абонентский отдел отработал без проблем – 153 получатели субсидий были внесены в реестр на установку счетчиков.
Напомним, что в бюджете города депутаты предусмотрели 19 миллионов гривен на то, чтобы установить получателям субсидий около 23 тысяч счетчиков воды.
Источник: 0462.ua
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