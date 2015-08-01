За один день черниговцы захотели 150 бесплатных счетчиков

Напомним, что 20 марта Черниговводоканал начал программу установки счетчиков холодной и горячей воды за счет городского бюджета.В первый день с заявлениями на установку приборов учета в абонентский отдел КП «Черниговводоканал» обратилось более 150 граждан-получателей субсидий.На предприятии заверили, что никаких очередей или ажиотажа при подаче заявлений не было.Абонентский отдел отработал без проблем – 153 получатели субсидий были внесены в реестр на установку счетчиков.Напомним, что в бюджете города депутаты предусмотрели 19 миллионов гривен на то, чтобы установить получателям субсидий около 23 тысяч счетчиков воды.