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За один день черниговцы захотели 150 бесплатных счетчиков

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:29
  • Просмотров: 27
За один день черниговцы захотели 150 бесплатных счетчиков
В первый же день начала кампании по приему заявлений на установку приборов учета воды в «Черниговводоканал» обратилось более 150 человек.

Напомним, что 20 марта Черниговводоканал начал программу установки счетчиков холодной и горячей воды за счет городского бюджета.

В первый день с заявлениями на установку приборов учета в абонентский отдел КП «Черниговводоканал» обратилось более 150 граждан-получателей субсидий.

На предприятии заверили, что никаких очередей или ажиотажа при подаче заявлений не было.

Абонентский отдел отработал без проблем – 153 получатели субсидий были внесены в реестр на установку счетчиков.

Напомним, что в бюджете города депутаты предусмотрели 19 миллионов гривен на то, чтобы установить получателям субсидий около 23 тысяч счетчиков воды.
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Источник: 0462.ua

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