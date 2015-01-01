4ернігів.інфо » Стрічка новин » Президент ПФЛ поставил черниговскую «Десну» в пример
Президент ПФЛ поставил черниговскую «Десну» в пример
- Вчера, 16:01
- Просмотров: 28
Работы черниговского футбольного клуба по реконструкции домашней арены высоко оценил президент Профессиональной футбольной лиги.
Серргей Макаров, выступая на заседании ПФЛ отметил, что одной из серьезнейших проблем в первой лиге является несоответствие инфраструктуры требованиям Регламента.
- Не всегда клуб может справиться с модернизацией, ведь часто стадионы не принадлежат клубу, а вкладывать деньги в чужое никто не хочет, - отметил президент ПФЛ.
Он посоветовал клубам обратить внимание на то, как решает проблему с домашней ареной черниговская «Десна»:
- Есть хороший пример черниговской «Десны», которая пошла на государственно-частное партнерство.
Государство передает стадион, а клуб приводит арену в порядок и получает ее в долгосрочное пользование на льготных условиях.
Напомним, что в Чернигове работы на стадионе длятся уже второй год. Из-за этого команда вынуждена в текущем чемпионате играть домашние матче в Харькове и Киеве.
На стадионе уже полностью оборудовали запасное поле, а на основном смонтировали электроподогрев, новую дренажную систему и в ближайшее время уложат новый газон.
Кроме того, в планах – работы в подтрибунных помещениях, а в перспективе – реконструкция восточной трибуны
Серргей Макаров, выступая на заседании ПФЛ отметил, что одной из серьезнейших проблем в первой лиге является несоответствие инфраструктуры требованиям Регламента.
- Не всегда клуб может справиться с модернизацией, ведь часто стадионы не принадлежат клубу, а вкладывать деньги в чужое никто не хочет, - отметил президент ПФЛ.
Он посоветовал клубам обратить внимание на то, как решает проблему с домашней ареной черниговская «Десна»:
- Есть хороший пример черниговской «Десны», которая пошла на государственно-частное партнерство.
Государство передает стадион, а клуб приводит арену в порядок и получает ее в долгосрочное пользование на льготных условиях.
Напомним, что в Чернигове работы на стадионе длятся уже второй год. Из-за этого команда вынуждена в текущем чемпионате играть домашние матче в Харькове и Киеве.
На стадионе уже полностью оборудовали запасное поле, а на основном смонтировали электроподогрев, новую дренажную систему и в ближайшее время уложат новый газон.
Кроме того, в планах – работы в подтрибунных помещениях, а в перспективе – реконструкция восточной трибуны
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
На новом стадионе Чернигова вкладывают уникальный газон
С началом весны возобновились работы на новом стадионе, который строит футбольная команда «ЮСБ» на
Черниговская «Десна» готовится к участию в Премьер-лиге
Шесть клубов первой лиги проходят аттестацию для участия в Премьер-лиге в сезоне 2017/2018. Среди
Домашние матчи весной «Десна» будет проводить не в Чернигове, а в Киеве
Пока продолжается реконструкция стадиона в Чернигове, футболисты будут принимать соперников на
На стадионе им. Гагарина завершены работы по реконструкции тренировочного п ...
По периметру поля установлены оградительных сетки, смонтированы трибуны на 60 мест, ранее было
«Десна» согласна стать 16-й командой в чемпионате Украины
Исполнительный директор «Десны» Игорь Ушарук прокомментировал возможное приглашение черниговской
В Чернигове футбольный чемпионат возобновится вовремя
В Чернигове футбольный чемпионат возобновится вовремя
Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующе... Самая старшая женщина в Украине живет в Черниговской области Черниговцы четвертый месяц судятся с "Черниговгазом" Вертолет на Красной площади Чернигова – 60 тысяч гривен на в... В Чернигове на Красной площади сел вертолет (видео)
Добавить комментарий!