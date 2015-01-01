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Президент ПФЛ поставил черниговскую «Десну» в пример

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:01
  • Просмотров: 28
Президент ПФЛ поставил черниговскую «Десну» в примерРаботы черниговского футбольного клуба по реконструкции домашней арены высоко оценил президент Профессиональной футбольной лиги.

Серргей Макаров, выступая на заседании ПФЛ отметил, что одной из серьезнейших проблем в первой лиге является несоответствие инфраструктуры требованиям Регламента.

- Не всегда клуб может справиться с модернизацией, ведь часто стадионы не принадлежат клубу, а вкладывать деньги в чужое никто не хочет, - отметил президент ПФЛ.

Он посоветовал клубам обратить внимание на то, как решает проблему с домашней ареной черниговская «Десна»:

- Есть хороший пример черниговской «Десны», которая пошла на государственно-частное партнерство.

Государство передает стадион, а клуб приводит арену в порядок и получает ее в долгосрочное пользование на льготных условиях.

Напомним, что в Чернигове работы на стадионе длятся уже второй год. Из-за этого команда вынуждена в текущем чемпионате играть домашние матче в Харькове и Киеве.

На стадионе уже полностью оборудовали запасное поле, а на основном смонтировали электроподогрев, новую дренажную систему и в ближайшее время уложат новый газон.

Кроме того, в планах – работы в подтрибунных помещениях, а в перспективе – реконструкция восточной трибунышаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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