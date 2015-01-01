Ирина Варвинец стала лучшим снайпером сезона

Украинскую биатлонистку Ирину Варвинец назвали лучшим снайпером соревновательного сезона. Она допустила лишь 24 промаха при 293 выстрелах (91,8% точных выстрелов).Самую качественную стрельбу украинка продемонcтрировала в эстафетных гонках – три незакрытых мишени при 73 выстрелах.В рейтинге самых скоростных участниц этапов кубка мира Варвинец занимает 91-ю строчку, имея в среднем 13,2 секунды отставания на километре дистанции от лидера таблицы – Кайсы Макаряйнен.