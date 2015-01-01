﻿﻿ Ирина Варвинец стала лучшим снайпером сезона » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Ирина Варвинец стала лучшим снайпером сезона
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Ирина Варвинец стала лучшим снайпером сезона

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:29
  • Просмотров: 23
Ирина Варвинец стала лучшим снайпером сезонаУкраинская биатлонистка Ирина Варвинец показала самую точную стрельбу на протяжении этапов Кубка мира, пишет isport.ua.

Украинскую биатлонистку Ирину Варвинец назвали лучшим снайпером соревновательного сезона. Она допустила лишь 24 промаха при 293 выстрелах (91,8% точных выстрелов).

Самую качественную стрельбу украинка продемонcтрировала в эстафетных гонках – три незакрытых мишени при 73 выстрелах.

В рейтинге самых скоростных участниц этапов кубка мира Варвинец занимает 91-ю строчку, имея в среднем 13,2 секунды отставания на километре дистанции от лидера таблицы – Кайсы Макаряйнен.

Ирина Варвинец стала лучшим снайпером сезонашаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Ирина Варвинец удивила всех черниговских болельщиков

На этапе Кубка мира в Южной Корее черниговская спортсменка выдала потрясающий результат в гонке

Биалонистка Ирина Варвинец - лучшая спортсменка области. А ее коллега побил ...

Определена лучшая спорсменка области - ею стала Ирина Варвинец. Именно ее достижения убедили в

Индивидуальные гонки черниговским биатлонистам не удались

Хуже, чем посредственно стартовали на первом этапе Кубка мира по биатлону спортсмены из Чернигова.

Биатлонистка из Чернигова лишила сборную Украины медали

Черниговская биатлонистка – победительница этапа Кубка Европы

Черниговская биатлонистка – победительница этапа Кубка Европы

Биатлонистка из Чернигова выиграла серебро Кубка Европы

Ирина Варвинец, став одной двух участниц гонки, отметившихся идеальной стрельбой (все 20 выстрелов
﻿
Видео
Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующе... Самая старшая женщина в Украине живет в Черниговской области Черниговцы четвертый месяц судятся с "Черниговгазом" Вертолет на Красной площади Чернигова – 60 тысяч гривен на в... В Чернигове на Красной площади сел вертолет (видео)
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети