4ернігів.інфо » Стрічка новин » Ирина Варвинец стала лучшим снайпером сезона
Ирина Варвинец стала лучшим снайпером сезона
- Вчера, 16:29
- Просмотров: 23
Украинская биатлонистка Ирина Варвинец показала самую точную стрельбу на протяжении этапов Кубка мира, пишет isport.ua.
Украинскую биатлонистку Ирину Варвинец назвали лучшим снайпером соревновательного сезона. Она допустила лишь 24 промаха при 293 выстрелах (91,8% точных выстрелов).
Самую качественную стрельбу украинка продемонcтрировала в эстафетных гонках – три незакрытых мишени при 73 выстрелах.
В рейтинге самых скоростных участниц этапов кубка мира Варвинец занимает 91-ю строчку, имея в среднем 13,2 секунды отставания на километре дистанции от лидера таблицы – Кайсы Макаряйнен.
Украинскую биатлонистку Ирину Варвинец назвали лучшим снайпером соревновательного сезона. Она допустила лишь 24 промаха при 293 выстрелах (91,8% точных выстрелов).
Самую качественную стрельбу украинка продемонcтрировала в эстафетных гонках – три незакрытых мишени при 73 выстрелах.
В рейтинге самых скоростных участниц этапов кубка мира Варвинец занимает 91-ю строчку, имея в среднем 13,2 секунды отставания на километре дистанции от лидера таблицы – Кайсы Макаряйнен.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Ирина Варвинец удивила всех черниговских болельщиков
На этапе Кубка мира в Южной Корее черниговская спортсменка выдала потрясающий результат в гонке
Биалонистка Ирина Варвинец - лучшая спортсменка области. А ее коллега побил ...
Определена лучшая спорсменка области - ею стала Ирина Варвинец. Именно ее достижения убедили в
Индивидуальные гонки черниговским биатлонистам не удались
Хуже, чем посредственно стартовали на первом этапе Кубка мира по биатлону спортсмены из Чернигова.
Черниговская биатлонистка – победительница этапа Кубка Европы
Черниговская биатлонистка – победительница этапа Кубка Европы
Биатлонистка из Чернигова выиграла серебро Кубка Европы
Ирина Варвинец, став одной двух участниц гонки, отметившихся идеальной стрельбой (все 20 выстрелов
Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующе... Самая старшая женщина в Украине живет в Черниговской области Черниговцы четвертый месяц судятся с "Черниговгазом" Вертолет на Красной площади Чернигова – 60 тысяч гривен на в... В Чернигове на Красной площади сел вертолет (видео)
Добавить комментарий!