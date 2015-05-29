4ернігів.інфо » Стрічка новин » Уже известно, когда прозвенит последний звонок для школьников Чернигова
Уже известно, когда прозвенит последний звонок для школьников Чернигова
- Вчера, 17:03
- Просмотров: 32
Еще совсем ничего и - наступят летние каникулы для школьников.
Последний звонок в школах Чернигова в нынешнем учебном году будет 26 мая. Об этом свидетельствует приказ начальника управления образования Черниговского городского совета Василия Билогуры, обнародованный на официальном сайте управления.
Но до этого дня необходимо, чтобы: выпускники начальной школы (4 классы) сдали ДПА (державна підсумкова атестатія) – с 11 по 18 мая.
А вот выпускники 9 классов будут сдавать ДПА уже после последнего звонка – с 30 мая по 13 июня.
ВНО (внешнее независимое оценивание) для выпускников 11 классов будет и до и после:
-23 мая – по украинскому языку (кстати, это вторник и школы, на базе которых будет проводиться тестирование, обязаны будут отработать этот рабочий день 20 мая – т. е. В предыдущую субботу);
-31 мая – по математике;
-2 июня – по истории Украины.
- и третий предмет на выбор – согласно расписанию.
В итоге, аттестаты будут вручены:
-выпускникам 9 классов – 13–16 июня;
-выпускникам 11 классов – 24–25 июня.
Последний звонок в школах Чернигова в нынешнем учебном году будет 26 мая. Об этом свидетельствует приказ начальника управления образования Черниговского городского совета Василия Билогуры, обнародованный на официальном сайте управления.
Но до этого дня необходимо, чтобы: выпускники начальной школы (4 классы) сдали ДПА (державна підсумкова атестатія) – с 11 по 18 мая.
А вот выпускники 9 классов будут сдавать ДПА уже после последнего звонка – с 30 мая по 13 июня.
ВНО (внешнее независимое оценивание) для выпускников 11 классов будет и до и после:
-23 мая – по украинскому языку (кстати, это вторник и школы, на базе которых будет проводиться тестирование, обязаны будут отработать этот рабочий день 20 мая – т. е. В предыдущую субботу);
-31 мая – по математике;
-2 июня – по истории Украины.
- и третий предмет на выбор – согласно расписанию.
В итоге, аттестаты будут вручены:
-выпускникам 9 классов – 13–16 июня;
-выпускникам 11 классов – 24–25 июня.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области?
Украинские абитуриенты для поступления в высшие учебные заведения будут проходить внешнее
ВНО-2017. Как и когда будут проходить тестирование черниговские выпускники
6 февраля, началась регистрация для участия в тестировании на сайте Украинского центра оценивания
Граждане будут сдавать отпечатки пальцев для оформления шенгенской визы с и ...
С 23 июня 2015 года украинцам для оформления шенгенской визы необходимо будет сдавать отпечатки
24 апреля стартует ВНО-2015
24 апреля 2015 в Украине проводится внешнее независимое оценивание по украинскому языку и
В школах Чернигова ученики 1-4-х классов будут питаться бесплатно
В школах Чернигова в этом году питание учеников 1-4-х классов будет финансироваться из городского
Выпускники, не прошедшие ДПА, не получат аттестаты
Украинский центр оценивания качества образования обратился к руководителям общеобразовательных
Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующе... Самая старшая женщина в Украине живет в Черниговской области Черниговцы четвертый месяц судятся с "Черниговгазом" Вертолет на Красной площади Чернигова – 60 тысяч гривен на в... В Чернигове на Красной площади сел вертолет (видео)
Добавить комментарий!