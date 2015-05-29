﻿﻿ Уже известно, когда прозвенит последний звонок для школьников Чернигова » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Уже известно, когда прозвенит последний звонок для школьников Чернигова
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Уже известно, когда прозвенит последний звонок для школьников Чернигова

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:03
  • Просмотров: 32
Уже известно, когда прозвенит последний звонок для школьников ЧерниговаЕще совсем ничего и - наступят летние каникулы для школьников.

Последний звонок в школах Чернигова в нынешнем учебном году будет 26 мая. Об этом свидетельствует приказ начальника управления образования Черниговского городского совета Василия Билогуры, обнародованный на официальном сайте управления.

Но до этого дня необходимо, чтобы: выпускники начальной школы (4 классы) сдали ДПА (державна підсумкова атестатія) – с 11 по 18 мая.

А вот выпускники 9 классов будут сдавать ДПА уже после последнего звонка – с 30 мая по 13 июня.

ВНО (внешнее независимое оценивание) для выпускников 11 классов будет и до и после:

-23 мая – по украинскому языку (кстати, это вторник и школы, на базе которых будет проводиться тестирование, обязаны будут отработать этот рабочий день 20 мая – т. е. В предыдущую субботу);

-31 мая – по математике;

-2 июня – по истории Украины.

- и третий предмет на выбор – согласно расписанию.

В итоге, аттестаты будут вручены:

-выпускникам 9 классов – 13–16 июня;

-выпускникам 11 классов – 24–25 июня.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области?

Украинские абитуриенты для поступления в высшие учебные заведения будут проходить внешнее

ВНО-2017. Как и когда будут проходить тестирование черниговские выпускники

6 февраля, началась регистрация для участия в тестировании на сайте Украинского центра оценивания

Граждане будут сдавать отпечатки пальцев для оформления шенгенской визы с и ...

С 23 июня 2015 года украинцам для оформления шенгенской визы необходимо будет сдавать отпечатки

24 апреля стартует ВНО-2015

24 апреля 2015 в Украине проводится внешнее независимое оценивание по украинскому языку и

В школах Чернигова ученики 1-4-х классов будут питаться бесплатно

В школах Чернигова в этом году питание учеников 1-4-х классов будет финансироваться из городского

Выпускники, не прошедшие ДПА, не получат аттестаты

Украинский центр оценивания качества образования обратился к руководителям общеобразовательных
﻿
Видео
Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующе... Самая старшая женщина в Украине живет в Черниговской области Черниговцы четвертый месяц судятся с "Черниговгазом" Вертолет на Красной площади Чернигова – 60 тысяч гривен на в... В Чернигове на Красной площади сел вертолет (видео)
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети