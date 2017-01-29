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За попытку вывезти янтарь через черниговскую границу заплатил больше 200 тысяч гривен

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:29
  • Просмотров: 28
За попытку вывезти янтарь через черниговскую границу заплатил больше 200 тысяч гривенКак сообщалось ранее, в конце декабря прошлого года в пункте пропуска «Сеньковка» сотрудники Черниговской таможни ГФС вместе с пограничниками во время осуществления таможенного досмотра салона автомобиля VOLKSWAGEN, следовавшего за пределы Украины, обнаружили два пакета с необработанным камнем янтаря.

Сотрудники Специализированной лаборатории по экспертизе и исследований ДФС, которым таможенники передали задержанный товар, подтвердили – это драгоценные камни органогенного образования – янтарь (разновидности сукцинит), в состоянии сырья.

Стоимость его составляет 228 870 гривен. По данному факту таможенники возбудили в отношении 29-летнего жителя Ровно, который совершил правонарушение, дело по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. После завершения производства дело передали в суд.

В настоящее время районный суд вынес решение, согласно которому янтарь конфисковано в доход государства, а на нарушителя наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 100 процентов стоимости конфискованного товара.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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