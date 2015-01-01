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Творчество школьника из Черниговской области напечатают на почтовых конвертах

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:04
  • Просмотров: 24
Творчество школьника из Черниговской области напечатают на почтовых конвертах
17 марта накануне дня рождения украинского гетмана Кирилла Разумовского во дворце гетмана в Батурине были подведены итоги конкурса «Розум-фест».

Конкурс был объявлен еще в феврале Национальным историко-культурным заповедником «Гетманская столица» для того, чтобы и сохранить память о выдающемся украинском гетмане, и выявить талантливую молодежь.

Так вот, звездой конкурса стал воспитанник Батуринской специальной общеобразовательной школы-интерната I-II ступеней Артур Литвиненко.

Его работа «Дворец К. Разумовского» в номинации «Пластическое искусство» была не только признана лучшей, но и получила специальную награду от благотворителя и соорганизатора конкурса.
В дальнейшем работа Артура Литвиненко будет выставлена ​​для обозрения в Дворце Кирилла Разумовского, а ее макет использован для печати на почтовых конвертах.
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Источник: 0462.ua

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