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17 марта накануне дня рождения украинского гетмана Кирилла Разумовского во дворце гетмана в Батурине были подведены итоги конкурса «Розум-фест».
Конкурс был объявлен еще в феврале Национальным историко-культурным заповедником «Гетманская столица» для того, чтобы и сохранить память о выдающемся украинском гетмане, и выявить талантливую молодежь.
Так вот, звездой конкурса стал воспитанник Батуринской специальной общеобразовательной школы-интерната I-II ступеней Артур Литвиненко.
Его работа «Дворец К. Разумовского» в номинации «Пластическое искусство» была не только признана лучшей, но и получила специальную награду от благотворителя и соорганизатора конкурса.
В дальнейшем работа Артура Литвиненко будет выставлена для обозрения в Дворце Кирилла Разумовского, а ее макет использован для печати на почтовых конвертах.
Творчество школьника из Черниговской области напечатают на почтовых конвертах
- Вчера, 18:04
- Просмотров: 24
17 марта накануне дня рождения украинского гетмана Кирилла Разумовского во дворце гетмана в Батурине были подведены итоги конкурса «Розум-фест».
Конкурс был объявлен еще в феврале Национальным историко-культурным заповедником «Гетманская столица» для того, чтобы и сохранить память о выдающемся украинском гетмане, и выявить талантливую молодежь.
Так вот, звездой конкурса стал воспитанник Батуринской специальной общеобразовательной школы-интерната I-II ступеней Артур Литвиненко.
Его работа «Дворец К. Разумовского» в номинации «Пластическое искусство» была не только признана лучшей, но и получила специальную награду от благотворителя и соорганизатора конкурса.
В дальнейшем работа Артура Литвиненко будет выставлена для обозрения в Дворце Кирилла Разумовского, а ее макет использован для печати на почтовых конвертах.
Источник: 0462.ua
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