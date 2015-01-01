Творчество школьника из Черниговской области напечатают на почтовых конвертах

Конкурс был объявлен еще в феврале Национальным историко-культурным заповедником «Гетманская столица» для того, чтобы и сохранить память о выдающемся украинском гетмане, и выявить талантливую молодежь.Так вот, звездой конкурса стал воспитанник Батуринской специальной общеобразовательной школы-интерната I-II ступеней Артур Литвиненко.Его работа «Дворец К. Разумовского» в номинации «Пластическое искусство» была не только признана лучшей, но и получила специальную награду от благотворителя и соорганизатора конкурса.В дальнейшем работа Артура Литвиненко будет выставлена ​​для обозрения в Дворце Кирилла Разумовского, а ее макет использован для печати на почтовых конвертах.