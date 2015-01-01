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В Чернигове разгуливал пьяный мужчина с пистолетом
- Вчера, 18:30
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В субботу, 18 марта, около одиннадцати вечера экипаж патрульной полиции получил информацию, что на улице Рокоссовского неподалеку детской поликлиники находится неизвестный мужчина, который, скорее всего, пьян и имеет при себе предмет, похожий на пистолет.
Прибыв на место, патрульные быстро разыскали человека, о котором говорилось в сообщении.
По внешним признакам он был пьян, едва держался на ногах. На вопрос правоохранителей, имеет ли он при себе какие-то запрещенные предметы, гражданин сказал, что да - во внутреннем кармане куртки у него пистолет.
Во время поверхностного осмотра у гражданина действительно был обнаружен предмет, похожий на пистолет. Мужчина рассказал, что он взял его у своего знакомого.
На место вызвали следственно-оперативную группу. Позже факт алкогольного опьянения задержанного был подтвержден во время медицинского осмотра.
Прибыв на место, патрульные быстро разыскали человека, о котором говорилось в сообщении.
По внешним признакам он был пьян, едва держался на ногах. На вопрос правоохранителей, имеет ли он при себе какие-то запрещенные предметы, гражданин сказал, что да - во внутреннем кармане куртки у него пистолет.
Во время поверхностного осмотра у гражданина действительно был обнаружен предмет, похожий на пистолет. Мужчина рассказал, что он взял его у своего знакомого.
На место вызвали следственно-оперативную группу. Позже факт алкогольного опьянения задержанного был подтвержден во время медицинского осмотра.
Источник: 0462.ua
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