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Кабмин утвердил госпитальные округа в Черниговской области

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:11
  • Просмотров: 38
Кабмин утвердил госпитальные округа в Черниговской областиКабинет министров Украины утвердил перечень и состав госпитальных округов на Черниговщине и еще ряда областей.

Соответствующие распоряжения приняты на заседании правительства, пишет УНИАН.

В частности, утвержден перечень и составы госпитальных округов Тернопольской, Запорожской, Ровенской, Хмельницкой, Полтавской, Херсонской, Житомирской, Черниговской, Луганской, Киевской, Днепропетровской областей.

Решение было принято без обсуждения.

Напомним, что руководство Черниговской области остановилось на четырех госпитальных округах и именно такое предложение подала в Министерство здравоохранения.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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