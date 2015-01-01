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Кабмин утвердил госпитальные округа в Черниговской области
- Сегодня, 09:11
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Кабинет министров Украины утвердил перечень и состав госпитальных округов на Черниговщине и еще ряда областей.
Соответствующие распоряжения приняты на заседании правительства, пишет УНИАН.
В частности, утвержден перечень и составы госпитальных округов Тернопольской, Запорожской, Ровенской, Хмельницкой, Полтавской, Херсонской, Житомирской, Черниговской, Луганской, Киевской, Днепропетровской областей.
Решение было принято без обсуждения.
Напомним, что руководство Черниговской области остановилось на четырех госпитальных округах и именно такое предложение подала в Министерство здравоохранения.
Соответствующие распоряжения приняты на заседании правительства, пишет УНИАН.
В частности, утвержден перечень и составы госпитальных округов Тернопольской, Запорожской, Ровенской, Хмельницкой, Полтавской, Херсонской, Житомирской, Черниговской, Луганской, Киевской, Днепропетровской областей.
Решение было принято без обсуждения.
Напомним, что руководство Черниговской области остановилось на четырех госпитальных округах и именно такое предложение подала в Министерство здравоохранения.
Источник: 0462.ua
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