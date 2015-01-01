В Чернигове выше девятого этажа пожары тушить не с чего

Одна из наиболее серьезных проблем черниговского управления ГСЧС – отсутствие передвижной пожарной лестницы длиннее 50–60 м. Сейчас в городе есть лишь 30-метровые автолестницы, которые могут достать только до девятого этажа, пожары же выше – тушить не с чего.В середине января в Чернигове с официальным визитом побывал Владимир Гройсман. От него спасатели получили четыре автоцистерны стоимостью 15 млн грн, а также обещание повысить заработную плату как минимум на 2 тыс. и 600 млн грн на обновление технической базы (для отрядов по всей стране). И если оклад действительно увеличился, то нужного автомобильного оснащения черниговские пожарные части, по всей видимости, с тех пор не получали.Как сообщил пресс-секретарь ГСЧС Александр Ивченко, длинная пожарная лестница – действительно одна из наиболее ожидаемых обновок ведомства, однако на данном этапе приоритетным направлением государственного финансирования является замена автоцистерн.По его словам, не менее 80 % всех автомобильных пожарных цистерн в области требуют замены, поскольку давно пережили срок свой эксплуатации (20–25 лет).– Дело еще и в том, что наше дорожное покрытие может попросту не выдержать такое оборудование. Когда автолестницу разворачивают (раздвигают. – Прим. авт.), она всегда устанавливается на специальные лапы для дополнительной опоры – чтобы машина не перевернулась. Они оказывают очень сильное давление на покрытие, а в старых высотках это никак не предусмотрено, вот новые дома закладываются уже с учетом этой проблемы. Ну и, главное, эта машина очень дорогая, – пояснил Александр Валерьевич.В принципе, в зданиях выше десяти этажей всегда предусматриваются дополнительные меры безопасности, их используют для внутреннего тушения пожаров, однако ими пренебрегают сами жители.Прежде всего, такие дома всегда оснащены внутренними пожарными кранами, механическими системами дымоудаления и пожарной сигнализации, которые в 90 % случаев разбирают (крадут рукава, стволы и пр.). Ну и, конечно, в высотных сооружениях есть запасные лестницы для эвакуации, которые находятся на балконах и зачастую оказываются забитыми.