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В Чернигов съехались юные математики со всей Украины

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:38
  • Просмотров: 30
В Чернигов съехались юные математики со всей Украины
С 20 по 24 марта на базе черниговского лицея №15 проходит всеукраинская олимпиада по математике среди школьников.

Всего 168 участников из 26 команд из разных уголков Украины: Закарпатье, Центральная Украины, Донбасс. В

Все они ученики 8 – 11 классов. А вместе с ними - 40 руководителей команд, 46 членов жюри и 16 членов организационного комитета.\

Торжественное открытие олимпиады состоялось 20 марта в Черниговском областном Дворце детей и юношества.

Следует отметить, что победители олимпиады получат дополнительные баллы при поступлении в вуз.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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