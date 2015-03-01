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С 20 по 24 марта на базе черниговского лицея №15 проходит всеукраинская олимпиада по математике среди школьников.
Всего 168 участников из 26 команд из разных уголков Украины: Закарпатье, Центральная Украины, Донбасс. В
Все они ученики 8 – 11 классов. А вместе с ними - 40 руководителей команд, 46 членов жюри и 16 членов организационного комитета.\
Торжественное открытие олимпиады состоялось 20 марта в Черниговском областном Дворце детей и юношества.
Следует отметить, что победители олимпиады получат дополнительные баллы при поступлении в вуз.
В Чернигов съехались юные математики со всей Украины
- Сегодня, 10:38
- Просмотров: 30
С 20 по 24 марта на базе черниговского лицея №15 проходит всеукраинская олимпиада по математике среди школьников.
Всего 168 участников из 26 команд из разных уголков Украины: Закарпатье, Центральная Украины, Донбасс. В
Все они ученики 8 – 11 классов. А вместе с ними - 40 руководителей команд, 46 членов жюри и 16 членов организационного комитета.\
Торжественное открытие олимпиады состоялось 20 марта в Черниговском областном Дворце детей и юношества.
Следует отметить, что победители олимпиады получат дополнительные баллы при поступлении в вуз.
Источник: 0462.ua
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