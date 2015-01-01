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Весной в Черниговской области планируют призвать на службу 415 человек

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:21
  • Просмотров: 29
Весной в Черниговской области планируют призвать на службу 415 человекВ течение весеннего призыва, который продлится с апреля по май, на Черниговщине будет призвано на срочную службу 415 человек в возрасте от 20 до 27 лет. Такие данные озвучил сегодня, 22 марта, во время брифинга в Чернигове военный комиссар областного военного комиссариата полковник Александр Криворучко, пишет «Высокий Вал».

В частности, в Вооруженные Силы Украины будет призвано 235 человек, в Национальную гвардию – 110 и в Государственную специальную службу транспорта – 70. Отправки в воинские части начнутся с 5 апреля и продлятся до 30 мая.

Также Александр Криворучко вспомнил о случаях уклонения от призыва. За осенний призыв 2016 года в единый реестр досудебных расследований внесли данные по 20 призывникам, уклонившимся от службы. Двое из них осуждены на два года с отсрочкой отбывания срока наказания на год.

– Человек, который не прошел военную службу, или уклонялась от призыва, или имеет какие-то проблемы с тем, что не побывала по вызовам по повестке, будет внесен в Единый государственный реестр военнообязанных и призывников, и в дальнейшем будет иметь проблемы с этим вопросом, – подытожил Александр Криворучко.
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Источник: 0462.ua

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