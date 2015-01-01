Весной в Черниговской области планируют призвать на службу 415 человек

В частности, в Вооруженные Силы Украины будет призвано 235 человек, в Национальную гвардию – 110 и в Государственную специальную службу транспорта – 70. Отправки в воинские части начнутся с 5 апреля и продлятся до 30 мая.Также Александр Криворучко вспомнил о случаях уклонения от призыва. За осенний призыв 2016 года в единый реестр досудебных расследований внесли данные по 20 призывникам, уклонившимся от службы. Двое из них осуждены на два года с отсрочкой отбывания срока наказания на год.– Человек, который не прошел военную службу, или уклонялась от призыва, или имеет какие-то проблемы с тем, что не побывала по вызовам по повестке, будет внесен в Единый государственный реестр военнообязанных и призывников, и в дальнейшем будет иметь проблемы с этим вопросом, – подытожил Александр Криворучко.