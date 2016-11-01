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Ремонт черниговских дорог начнется с аварийных участков
- Сегодня, 11:40
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Сектор безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в городе Чернигове в период с 7 по 21 марта провел весенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети города. Обзор проводился с привлечением представителей профильных подразделений органов местного самоуправления: управление жилищно-коммунального хозяйства, управления транспорта и связи Черниговского городского совета и КП «АТП2528».
При осмотре комиссия зафиксировала многочисленные выбоины, деформации в виде ям, просадок, колейности асфальтового покрытия, определила технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, пешеходные и транспортные ограждения), которые нуждаются в ремонте или замене.Особое внимание комиссия уделила аварийно-опасным участкам дорог и местам концентрации дорожно-транспортных происшествий. О выявленных недостатках составили акты весеннего комиссионного обследования.
Также были подняты проблемные вопросы передачи улично-дорожной сети с баланса коммунального дорожно-строительного предприятия на баланс КП «АТП 2528» и финансирования ремонтных работ.
Представители патрульной полиции и руководители профильных подразделений местного самоуправления договорились, что работы по устранению недостатков в первую очередь начнутся в аварийно-опасных участках дорог.
При устранении выявленных недостатков комиссия будет проводить контрольные проверки.
При осмотре комиссия зафиксировала многочисленные выбоины, деформации в виде ям, просадок, колейности асфальтового покрытия, определила технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, пешеходные и транспортные ограждения), которые нуждаются в ремонте или замене.Особое внимание комиссия уделила аварийно-опасным участкам дорог и местам концентрации дорожно-транспортных происшествий. О выявленных недостатках составили акты весеннего комиссионного обследования.
Также были подняты проблемные вопросы передачи улично-дорожной сети с баланса коммунального дорожно-строительного предприятия на баланс КП «АТП 2528» и финансирования ремонтных работ.
Представители патрульной полиции и руководители профильных подразделений местного самоуправления договорились, что работы по устранению недостатков в первую очередь начнутся в аварийно-опасных участках дорог.
При устранении выявленных недостатков комиссия будет проводить контрольные проверки.
Источник: 0462.ua
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