Ремонт черниговских дорог начнется с аварийных участков

При осмотре комиссия зафиксировала многочисленные выбоины, деформации в виде ям, просадок, колейности асфальтового покрытия, определила технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, пешеходные и транспортные ограждения), которые нуждаются в ремонте или замене.Особое внимание комиссия уделила аварийно-опасным участкам дорог и местам концентрации дорожно-транспортных происшествий. О выявленных недостатках составили акты весеннего комиссионного обследования.Также были подняты проблемные вопросы передачи улично-дорожной сети с баланса коммунального дорожно-строительного предприятия на баланс КП «АТП 2528» и финансирования ремонтных работ.Представители патрульной полиции и руководители профильных подразделений местного самоуправления договорились, что работы по устранению недостатков в первую очередь начнутся в аварийно-опасных участках дорог.При устранении выявленных недостатков комиссия будет проводить контрольные проверки.