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Аварийную казарму в Десне закрыли

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:10
  • Просмотров: 25
Аварийную казарму в Десне закрыли
Резонансное видео, которое месяц назад продемонстрировало условия проживания контрактников в 169-м учебном центре, напугало родителей будущих призывников. Армейские рекрутеры уверяют, призывники в таких условиях жить не будут, аварийную казарму закрыли.

Кроме того, учебному центру уже выделено более 15 миллионов гривен на проведение ремонтов в казармах. Правда, когда деснянцы будут проводить ремонты, если практически не имеют перерывов в учебном процессе, в военном комиссариате не представляют.

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Источник: 0462.ua

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