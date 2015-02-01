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Аварийную казарму в Десне закрыли
- Сегодня, 12:10
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Резонансное видео, которое месяц назад продемонстрировало условия проживания контрактников в 169-м учебном центре, напугало родителей будущих призывников. Армейские рекрутеры уверяют, призывники в таких условиях жить не будут, аварийную казарму закрыли.
Кроме того, учебному центру уже выделено более 15 миллионов гривен на проведение ремонтов в казармах. Правда, когда деснянцы будут проводить ремонты, если практически не имеют перерывов в учебном процессе, в военном комиссариате не представляют.
Подробнее в сюжете Сивер-центр
Кроме того, учебному центру уже выделено более 15 миллионов гривен на проведение ремонтов в казармах. Правда, когда деснянцы будут проводить ремонты, если практически не имеют перерывов в учебном процессе, в военном комиссариате не представляют.
Подробнее в сюжете Сивер-центр
Источник: 0462.ua
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