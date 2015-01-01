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На детях не экономят? Детский дом в Черниговской области закупил обезболивающее по тройной цене

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:43
  • Просмотров: 22
На детях не экономят? Детский дом в Черниговской области закупил обезболивающее по тройной ценеЗамглайский детский дом-интернат, что находится в Репкинском районе Черниговской области, установил рекорд – закупил новокаин по самой дорогой цене в Украине.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Наших денег» фармацевтических закупок в системе «Прозорро».

В обзор попали 137 сделок по закупке раствора новокаина медицинскими учреждениями в различных регионах Украины за последние четыре месяца.

Оказывается, раствор новокаина 0,5% покупали по цене от 8,41 до 23,34 грн. за упаковку из десяти ампул 5 мл. Средняя цена составила 14,98 грн.

Большая часть заказчиков покупала препарат дешевле, и самая низкая цена была в Киевской областной больнице №2 по соглашению с «Киевмедпрепарат» (8,41 грн. за обозначенную упаковку).

Но такие цены, как говорится, не для нас. Замглайский детский дом-интернат закупил данный медикамент по 23,34 грн!

Это в три раза дороже вышеуказанной дешевой закупки и даже в полтора раза дороже средней цены.

Продал «золотой» новокаин «Добрый доктор».

Детдом проводил открытые торги на закупку препаратов. Победителем тендера должен был стать большой фармдистрибутор «БаДМ», который сделал предложение на 8% дешевле «Доброе врача».

Однако впоследствии тендерный комитет коротко сообщил, что дистрибьютор отказался от заключения соглашения, и контракт перешел более дорогом конкуренту.

Владельцами черниговского ООО «Добрый доктор» является Юрий Щепинский и Александр Семинько. Замглайский детдом возглавляет Сергей Могильный.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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