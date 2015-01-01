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На детях не экономят? Детский дом в Черниговской области закупил обезболивающее по тройной цене
- Сегодня, 12:43
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Замглайский детский дом-интернат, что находится в Репкинском районе Черниговской области, установил рекорд – закупил новокаин по самой дорогой цене в Украине.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Наших денег» фармацевтических закупок в системе «Прозорро».
В обзор попали 137 сделок по закупке раствора новокаина медицинскими учреждениями в различных регионах Украины за последние четыре месяца.
Оказывается, раствор новокаина 0,5% покупали по цене от 8,41 до 23,34 грн. за упаковку из десяти ампул 5 мл. Средняя цена составила 14,98 грн.
Большая часть заказчиков покупала препарат дешевле, и самая низкая цена была в Киевской областной больнице №2 по соглашению с «Киевмедпрепарат» (8,41 грн. за обозначенную упаковку).
Но такие цены, как говорится, не для нас. Замглайский детский дом-интернат закупил данный медикамент по 23,34 грн!
Это в три раза дороже вышеуказанной дешевой закупки и даже в полтора раза дороже средней цены.
Продал «золотой» новокаин «Добрый доктор».
Детдом проводил открытые торги на закупку препаратов. Победителем тендера должен был стать большой фармдистрибутор «БаДМ», который сделал предложение на 8% дешевле «Доброе врача».
Однако впоследствии тендерный комитет коротко сообщил, что дистрибьютор отказался от заключения соглашения, и контракт перешел более дорогом конкуренту.
Владельцами черниговского ООО «Добрый доктор» является Юрий Щепинский и Александр Семинько. Замглайский детдом возглавляет Сергей Могильный.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Наших денег» фармацевтических закупок в системе «Прозорро».
В обзор попали 137 сделок по закупке раствора новокаина медицинскими учреждениями в различных регионах Украины за последние четыре месяца.
Оказывается, раствор новокаина 0,5% покупали по цене от 8,41 до 23,34 грн. за упаковку из десяти ампул 5 мл. Средняя цена составила 14,98 грн.
Большая часть заказчиков покупала препарат дешевле, и самая низкая цена была в Киевской областной больнице №2 по соглашению с «Киевмедпрепарат» (8,41 грн. за обозначенную упаковку).
Но такие цены, как говорится, не для нас. Замглайский детский дом-интернат закупил данный медикамент по 23,34 грн!
Это в три раза дороже вышеуказанной дешевой закупки и даже в полтора раза дороже средней цены.
Продал «золотой» новокаин «Добрый доктор».
Детдом проводил открытые торги на закупку препаратов. Победителем тендера должен был стать большой фармдистрибутор «БаДМ», который сделал предложение на 8% дешевле «Доброе врача».
Однако впоследствии тендерный комитет коротко сообщил, что дистрибьютор отказался от заключения соглашения, и контракт перешел более дорогом конкуренту.
Владельцами черниговского ООО «Добрый доктор» является Юрий Щепинский и Александр Семинько. Замглайский детдом возглавляет Сергей Могильный.
Источник: 0462.ua
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