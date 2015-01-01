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Вчерашнее заседание Общественного совета при Черниговской облгосадминистрации спровоцировало пикет под стенами ОГА, сообщает «Сіверщина».
Сегодня утром около 20 молодых людей собрались под стенами здания, в которогом размещена облгосадминистрация.
Таким образом, они выразили протест против того, что накануне группу активистов не пустили на заседание общественного совета. В результате его председателем был выбран бывший депутат городского совета от партии регионов Игорь Москаленко.
По словам протестовавших, распоряжение о их недопуске якобы дал охране первый заместитель председателя ОГА Леонид Сахневич. Они требовали принять в отношении чиновника меры.
Глава области Валерий Кулич вышел к активистам и пообещал, что следующее заседание общественного совета будет открытым для всех желающих.
Активисты протестуют против выборов экс-регионала
- Сегодня, 13:43
- Просмотров: 19
Вчерашнее заседание Общественного совета при Черниговской облгосадминистрации спровоцировало пикет под стенами ОГА, сообщает «Сіверщина».
Сегодня утром около 20 молодых людей собрались под стенами здания, в которогом размещена облгосадминистрация.
Таким образом, они выразили протест против того, что накануне группу активистов не пустили на заседание общественного совета. В результате его председателем был выбран бывший депутат городского совета от партии регионов Игорь Москаленко.
По словам протестовавших, распоряжение о их недопуске якобы дал охране первый заместитель председателя ОГА Леонид Сахневич. Они требовали принять в отношении чиновника меры.
Глава области Валерий Кулич вышел к активистам и пообещал, что следующее заседание общественного совета будет открытым для всех желающих.
Источник: 0462.ua
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