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Военнослужащий стал случайным свидетелем того, что у 5-месячного ребенка возникли проблемы с дыханием, и спас его, сообщает ТСН.
Мужчина возвращался домой с работы, когда услышал крик из квартиры соседей. Кричала мама младенца, на глазах которой тот вдруг перестал дышать.
Офицер воздушной разведки вспомнил занятия по тактической медицине и реализовал их на практике, вернув младенца к жизни.
Сейчас угрозы для ребенка нет, но он с мамой находится под присмотром врачей.
Подробнее – в сюжете ТСН.
Разведчик в Чернигове спас жизнь младенцу
- Сегодня, 13:01
- Просмотров: 25
Военнослужащий стал случайным свидетелем того, что у 5-месячного ребенка возникли проблемы с дыханием, и спас его, сообщает ТСН.
Мужчина возвращался домой с работы, когда услышал крик из квартиры соседей. Кричала мама младенца, на глазах которой тот вдруг перестал дышать.
Офицер воздушной разведки вспомнил занятия по тактической медицине и реализовал их на практике, вернув младенца к жизни.
Сейчас угрозы для ребенка нет, но он с мамой находится под присмотром врачей.
Подробнее – в сюжете ТСН.
Источник: 0462.ua
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