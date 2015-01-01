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Разведчик в Чернигове спас жизнь младенцу

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:01
  • Просмотров: 25
Разведчик в Чернигове спас жизнь младенцу
Военнослужащий стал случайным свидетелем того, что у 5-месячного ребенка возникли проблемы с дыханием, и спас его, сообщает ТСН.

Мужчина возвращался домой с работы, когда услышал крик из квартиры соседей. Кричала мама младенца, на глазах которой тот вдруг перестал дышать.

Офицер воздушной разведки вспомнил занятия по тактической медицине и реализовал их на практике, вернув младенца к жизни.

Сейчас угрозы для ребенка нет, но он с мамой находится под присмотром врачей.

Подробнее – в сюжете ТСН.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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