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Бывший депутат от партии регионов будет руководить общественным советом при губернаторе
- Сегодня, 14:20
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Накануне Общественный совет при Черниговской облгосадминистрации выбрал себе председателя. Им стал бывший депутат Черниговского городского совета Игорь Москаленко.
За него отдали голоса 32 члена совета, чего хватило для победы над остальными претендентами.
Напомним, что Игорь Москаленко был депутатом городского совета прошлого созыва от партии регионов. Он работал заместителем председателя правления Черниговского облпотребсоюза, директором областной дирекции страховой компании «Оранта».
В 2015 году он был избран на должность председателя Федерации профсоюзных организаций Чернигова.
Также Игорь Москаленко был президентом областной федерации кикбоксинга, отдельных бойцов которой во время Революции достоинства называли титушками.
Сам экс-депутат горсовета заявил, что не имеет ни малейшего отношения к организации Антимайдана.
За него отдали голоса 32 члена совета, чего хватило для победы над остальными претендентами.
Напомним, что Игорь Москаленко был депутатом городского совета прошлого созыва от партии регионов. Он работал заместителем председателя правления Черниговского облпотребсоюза, директором областной дирекции страховой компании «Оранта».
В 2015 году он был избран на должность председателя Федерации профсоюзных организаций Чернигова.
Также Игорь Москаленко был президентом областной федерации кикбоксинга, отдельных бойцов которой во время Революции достоинства называли титушками.
Сам экс-депутат горсовета заявил, что не имеет ни малейшего отношения к организации Антимайдана.
Источник: 0462.ua
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