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ЖЭКи вывесят графики ремонтов в домах Чернигова
- Вчера, 15:21
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К концу марта на всех подъездах в жилых домах Чернигова, которые обслуживаются коммунальными ЖЭКами, должны появиться объявления с информацией о том, сколько средств собрано этим домом на текущий ремонт и какие именно ремонтные работы запланированы в нем на этот год. Такой подход в Чернигове применяется впервые.
Соответствующую задачу поставил заместитель городского головы Александр Ломако перед руководителями коммунальных ЖЭКов во время заслушивания их ежегодных отчетов.
Летом прошлого года, после пятилетнего перерыва, в тариф на услуги по обслуживанию жилых домов были включены средства на проведение текущих ремонтов. Одновременно был введен и подомовой учет уплаченных жителями сумм.
Также в прошлом году коммунальные ЖЭКи получали на свою деятельность дотации из городского бюджета. Но из городского бюджета ЖЭКи финансировались только в рамках целевых программ – на ремонт лифтов и дорог. Все остальное они должны были делать исключительно за счет квартплаты и других самостоятельно заработанных средств.
То есть, вторую половину прошлого года все коммунальные ЖЭКи Чернигова впервые жили на полном собственном финансовом обеспечении.
Работа по новым правилам показала как положительные сдвиги, так и проблемы. Для ЖЭКов одной из до сих пор нерешенных проблем остается задолженность жителей. Также есть проблемы с компенсацией начисления субсидий.
В результате текущие ремонты, запланированные на вторую половину прошлого года, были выполнены не на 100%, а на 70-90% (в зависимости от ЖЭКа).
Теперь все «долги» они должны выполнить в этом году, дополнительно к нынешним. Например, КП ЖЭК-10, по словам его руководителя, рассчитывает сделать всё до мая.
Среди четырех городских коммунальных ЖЭКов именно это предприятие, а также КП «Деснянское», показали лучшие экономические и производственные результаты за прошлый год и поддерживают этот уровень сейчас.
На будущее им необходимо обеспечивать высокое качество работ, но вместе с тем быть готовыми к уменьшению их объема – ведь в городе создается все больше ОСМД. Это заставляет ЖЭКи к сокращению числа работников, в том числе и админперсонала.
- Якщо динаміка по створенню ОСББ буде така, як і в минулому році то у ЖЕКів буде зменшуватися кількість обслуговуючих будинків. І це потрібно враховувати в плани на 2017 рік – планувати фінансово-економічні показники розуміючи, що адміністративні затрати повинні зменшуватися, - отметил Александр Ломако.
Заместитель городского головы также напомнил, что все обслуживающие предприятия постоянно должны поддерживать отношения с жителями домов.
В частности, в каждом из домов должен быть избран представитель жителей (старший по дому), который от их имени будет уполномочен принимать работы по текущим ремонтам и подписывать акты выполненных работ.
Соответствующую задачу поставил заместитель городского головы Александр Ломако перед руководителями коммунальных ЖЭКов во время заслушивания их ежегодных отчетов.
Летом прошлого года, после пятилетнего перерыва, в тариф на услуги по обслуживанию жилых домов были включены средства на проведение текущих ремонтов. Одновременно был введен и подомовой учет уплаченных жителями сумм.
Также в прошлом году коммунальные ЖЭКи получали на свою деятельность дотации из городского бюджета. Но из городского бюджета ЖЭКи финансировались только в рамках целевых программ – на ремонт лифтов и дорог. Все остальное они должны были делать исключительно за счет квартплаты и других самостоятельно заработанных средств.
То есть, вторую половину прошлого года все коммунальные ЖЭКи Чернигова впервые жили на полном собственном финансовом обеспечении.
Работа по новым правилам показала как положительные сдвиги, так и проблемы. Для ЖЭКов одной из до сих пор нерешенных проблем остается задолженность жителей. Также есть проблемы с компенсацией начисления субсидий.
В результате текущие ремонты, запланированные на вторую половину прошлого года, были выполнены не на 100%, а на 70-90% (в зависимости от ЖЭКа).
Теперь все «долги» они должны выполнить в этом году, дополнительно к нынешним. Например, КП ЖЭК-10, по словам его руководителя, рассчитывает сделать всё до мая.
Среди четырех городских коммунальных ЖЭКов именно это предприятие, а также КП «Деснянское», показали лучшие экономические и производственные результаты за прошлый год и поддерживают этот уровень сейчас.
На будущее им необходимо обеспечивать высокое качество работ, но вместе с тем быть готовыми к уменьшению их объема – ведь в городе создается все больше ОСМД. Это заставляет ЖЭКи к сокращению числа работников, в том числе и админперсонала.
- Якщо динаміка по створенню ОСББ буде така, як і в минулому році то у ЖЕКів буде зменшуватися кількість обслуговуючих будинків. І це потрібно враховувати в плани на 2017 рік – планувати фінансово-економічні показники розуміючи, що адміністративні затрати повинні зменшуватися, - отметил Александр Ломако.
Заместитель городского головы также напомнил, что все обслуживающие предприятия постоянно должны поддерживать отношения с жителями домов.
В частности, в каждом из домов должен быть избран представитель жителей (старший по дому), который от их имени будет уполномочен принимать работы по текущим ремонтам и подписывать акты выполненных работ.
Источник: 0462.ua
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