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Оперативники управления противодействия наркопреступности изъяли у подозреваемого в сбыте особо опасных наркотических средств марихуану, амфетамин и деньги, полученные от сбыта наркотиков.
В полицию поступила информация о причастности жителя Чернигова к незаконному сбыту психотропных веществ и особо опасных наркотических средств на территории г. Чернигова и Черниговской области.
В рамках осуществления комплекса мероприятий сотрудниками управления противодействия наркопреступности и следственного управления ГУНП в Черниговской области был задокументирован факт незаконного сбыта психотропного вещества амфетамина жителем областного центра.
Во время санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого у него изъято 50 граммов марихуаны, 15 граммов амфетамина и деньги, полученные от сбыта наркотиков.
Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины ("незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") - наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
В Чернигове задержали торговца амфетамином
- Вчера, 16:02
- Просмотров: 28
Оперативники управления противодействия наркопреступности изъяли у подозреваемого в сбыте особо опасных наркотических средств марихуану, амфетамин и деньги, полученные от сбыта наркотиков.
В полицию поступила информация о причастности жителя Чернигова к незаконному сбыту психотропных веществ и особо опасных наркотических средств на территории г. Чернигова и Черниговской области.
В рамках осуществления комплекса мероприятий сотрудниками управления противодействия наркопреступности и следственного управления ГУНП в Черниговской области был задокументирован факт незаконного сбыта психотропного вещества амфетамина жителем областного центра.
Во время санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого у него изъято 50 граммов марихуаны, 15 граммов амфетамина и деньги, полученные от сбыта наркотиков.
Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины ("незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") - наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
Источник: 0462.ua
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