Мошенники продолжают наживаться на наивных черниговцах

Так, жительницы Чернигова позвонил приятный голос и сообщил, что она выиграла автомобиль. Обрадовавшись, женщина уже представляла себя обладательницей престижного авто, как неизвестный господин сообщил, что перед этим получением выигрыша необходимо решить некоторые формальности, например, уплатить таможенную пошлину и отчисления на помощь АТО.В своем желании скорее стать владелицей авто потерпевшая напрочь забыла обо всех предостережения и послушно перечислила на счет мошенников 14500 гривен. Понятно, что никакого авто она не получила.Другому черниговцу мошенники предложили стать владельцем талонов на дизельное топливо. Злоумышленники соблазнили мужчину на очень «смешным ценам» на солярку. Пострадавший прикинул какую выгоду получит от сделки и согласился на покупку талонов. В результате мужчина лишился 7600 гривен.Полиция отмечает, что в подобных случаях у граждан должны возникнуть обоснованные подозрения почему эти «бонусы», выигрыши и неслыханные дисконты им предлагают совершенно незнакомые люди. Слушайтесь здравого смысла и не покупайтесь на дешевые уловки мошенников.Злоумышленник, представившийся банковским работником, выведал у черниговца реквизиты банковской карты. Аферист мотивировал это тем, что счет будет заблокирована и нужно провести некоторые операции по недопущению этой ситуации. Получив всю информацию о счете потерпевшего, мошенник снял со счета жертвы 4200 гривен.Спрашивают по телефону срок действия карты, код на обратной стороне карты, банковские пароли с SMS? Не сообщайте, это мошенники!Житель Варвы на сайте интернет-объявлений выбрал себе швейную машинку. Пообщался с продавцом, узнал рабочие параметры машины и решил таки купить ее. После непродолжительного торга согласился на предложение продавца и заранее заплатил 4400 гривен, но товар так и не получил.Вы заказали товар на сайте интернет-объявлений? Рассчитывайтесь только после его получения! Ни в коем случае не перечисляйте задаток, это обман!Информация о событиях внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.