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В Россию пока никого не пустят, – Черниговский пограничный отряд
- Вчера, 17:02
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Россия временно приостановила пропуск лиц и транспортных средств напротив пункта пропуска «Сеньковка» на Черниговщине.
Российская сторона официально уведомила руководство Черниговского пограничного отряда о временном приостановлении пропуска лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Новые Юрковичи» (РФ), что напротив украинского пункта пропуска «Сеньковка».
Причины такого решения российские пограничники не сообщили.
Государственная пограничная служба просит граждан учесть данную информацию при планировании поездок на этом направлении.
Российская сторона официально уведомила руководство Черниговского пограничного отряда о временном приостановлении пропуска лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Новые Юрковичи» (РФ), что напротив украинского пункта пропуска «Сеньковка».
Причины такого решения российские пограничники не сообщили.
Государственная пограничная служба просит граждан учесть данную информацию при планировании поездок на этом направлении.
Источник: 0462.ua
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