﻿﻿ В Россию пока никого не пустят, – Черниговский пограничный отряд » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » В Россию пока никого не пустят, – Черниговский пограничный отряд
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

В Россию пока никого не пустят, – Черниговский пограничный отряд

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:02
  • Просмотров: 32
В Россию пока никого не пустят, – Черниговский пограничный отрядРоссия временно приостановила пропуск лиц и транспортных средств напротив пункта пропуска «Сеньковка» на Черниговщине.

Российская сторона официально уведомила руководство Черниговского пограничного отряда о временном приостановлении пропуска лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Новые Юрковичи» (РФ), что напротив украинского пункта пропуска «Сеньковка».

Причины такого решения российские пограничники не сообщили.

Государственная пограничная служба просит граждан учесть данную информацию при планировании поездок на этом направлении.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Пограничники обнаружили на Черниговщине около 2 килограммов янтаря

 Вчера в международном пункте пропуска «Сеньковка» пограничники Черниговского отряда совместно с

Для остановки нарушителя, который пытался убежать из пункта пропуска погран ...

Гражданина Украины, который попытался осуществить попытку побега на автомобиле остановили сегодня

На Черниговской границе Россия по-прежнему блокирует фуры с турецким товаро ...

Пограничники Российской федерации не пропускает грузовики исключительно с турецкими товарами. Об

На Черниговщине 40 грузовиков с турецкими товарами застряли на границе с Ро ...

По меньшей мере 40 грузовиков с товарами турецкого производства застряли в пункте-пропуска

Россия и Беларусь перекроют свои пункты пропуска на севере Украины

В главный день проведения фестиваля «Славянское единство-2014» на границе трех государств возле с.

В пункте пропуска «Сеньковка» усилили блок-пост. ФОТОрепортаж Марианны Хард ...

18 марта черниговские журналисты проверяли, как охраняются границы области.
﻿
Видео
Разведчик в Чернигове спас жизнь младенцу Аварийную казарму в Десне закрыли Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующе... Самая старшая женщина в Украине живет в Черниговской области Черниговцы четвертый месяц судятся с "Черниговгазом"
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети