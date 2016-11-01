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За минувший год от туберкулеза умерли 108 жителей Черниговской области

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:33
  • Просмотров: 27
За минувший год от туберкулеза умерли 108 жителей Черниговской области
Эпидемическая ситуация в области по заболеваемости туберкулезом неустойчива. Об этом сообщает ГУ «Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».

Всемирная ассамблея здравоохранения приняла Глобальную стратегию «Положить конец туберкулеза» на период 2016-2035 годы главной задачей которой является освобождение мира от туберкулеза с достижением нулевого уровня заболеваемости, смертности и осложнений от этой болезни.

Основная цель пятилетнего Европейского плана действий является достижение следующих показателей до 2020 года:

- снижение заболеваемости туберкулезом на 25%;

- снижение смертности от туберкулеза на 35%.

Борьба с туберкулезом является предметом международных обязательств Украины в части выполнения положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Однако, эпидемическая ситуация в области по заболеваемости туберкулезом остается неустойчивой: в прошлом году этим недугом заболели 627 человек, умерло — 108.

Туберкулезом болеют независимо от пола, возраста, национальной принадлежности или социального положения.

Своевременное выявление туберкулеза является решающим фактором для эффективного лечения и предупреждения распространения его среди людей.

Ранняя диагностика выявляет начальные формы туберкулеза.

Если человек контактирует с заболев туберкулезом, обязательным условием для нее является ежегодное прохождение флюорографического исследования (туберкулиновой пробы для детей), для как можно раннего выявления в случае заражения, проведения дезинфекционной обработки в помещении и проведения профилактического курса лечения противотуберкулезными химиопрепаратами.

Ранняя диагностика и своевременное лечение является залогом полного выздоровления

Для активной специфической профилактики туберкулеза у детей и подростков предназначена вакцинация БЦЖ.

Она стимулирует выработку не только специфического противотуберкулезного иммунитета, но и усиливает естественную устойчивость детского организма к другим инфекциям.

Помните: туберкулез излечим! Главные составляющие полного выздоровления от этой инфекции - это своевременное выявление туберкулеза и соблюдение всех предписаний врача.
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Источник: 0462.ua

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