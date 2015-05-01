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За сутки на Чрниговщине ликвидировали 18 пожаров
- Вчера, 18:02
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На протяжении прошедших суток оперативно-спасательными подразделениями Управления ГСЧС Украины в Черниговской области ликвидировано 10 пожаров на открытых территориях в природных экологических системах. Главной причиной их возникновения послужила неосторожность граждан в обращении с огнем.
Возгорание сухой растительности на общей площади более 10 га ликвидированы на территории Бахмачского, Борзнянского, Гродненского, Корюковского, Менского, Сновского, Сосницкого и Сребнянского районов.
Следует отметить, что с начала марта на Черниговщине из-за человеческой халатности, неосторожности в обращении с огнем, а также в результате выжигания мусора и прошлогодних остатков сухой растительности возникло более 100 пожаров в экологических системах, огнем пройдена территория почти 425 га, еще 8 пожаров зарегистрировано в жилом секторе граждан.
Только благодаря оперативному вмешательству пожарных пожарно-спасательных подразделений не допущено распространение огня на большие площади, лесные массивы, жилые и хозяйственные постройки.
В связи с этим, спасатели управления ГСЧС Украины в Черниговской области в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять осторожность в обращении с огнем в частном жилом секторе, а также при нахождении в лесных массивах, на открытых территориях и у торфяников.
Кроме того, отметим, что в соответствии со статьей 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков предусматривает наказание в виде штрафа.
Возгорание сухой растительности на общей площади более 10 га ликвидированы на территории Бахмачского, Борзнянского, Гродненского, Корюковского, Менского, Сновского, Сосницкого и Сребнянского районов.
Следует отметить, что с начала марта на Черниговщине из-за человеческой халатности, неосторожности в обращении с огнем, а также в результате выжигания мусора и прошлогодних остатков сухой растительности возникло более 100 пожаров в экологических системах, огнем пройдена территория почти 425 га, еще 8 пожаров зарегистрировано в жилом секторе граждан.
Только благодаря оперативному вмешательству пожарных пожарно-спасательных подразделений не допущено распространение огня на большие площади, лесные массивы, жилые и хозяйственные постройки.
В связи с этим, спасатели управления ГСЧС Украины в Черниговской области в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять осторожность в обращении с огнем в частном жилом секторе, а также при нахождении в лесных массивах, на открытых территориях и у торфяников.
Кроме того, отметим, что в соответствии со статьей 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков предусматривает наказание в виде штрафа.
Источник: 0462.ua
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