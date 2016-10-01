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Налоговая: Вопросы, больше всего беспокоят физических лиц - плательщиков единого налога
- Вчера, 18:17
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Вопросам, больше всего беспокоят физических лиц - плательщиков единого налога был посвящен сеанс телефонной связи «горячая линия», проведенный заместителем начальника управления - начальником отдела администрирования налогов с самозанятых лиц управления налогов и сборов с физических лиц Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области Татьяной Гончаровой.
Предлагаем вашему вниманию самые актуальные вопросы, поступившие во время
проведения мероприятия и ответы на них.
Вопрос 1: Адвокат намерен сняться с учета в органах ДФС
как лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность. Однако действие
документа, который дает право на занятие такой деятельностью,
не закончилось. Как в таком случае ему сняться с учета?
Ответ: Право на занятие адвокатской деятельностью
подтверждается свидетельством о праве на занятие адвокатской деятельностью
и удостоверением адвоката Украины, выдаваемых Советом адвокатов региона.
Подпунктом 2 п. 11.22 р. XI Порядка учета плательщиков налогов и сборов,
утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011 № 1588
(Далее - Порядок № 1588) предусмотрено, что физические лица, осуществляющие
независимую профессиональную деятельность, снимаются с учета после прекращения
такой деятельности, при наличии:
документально подтвержденной информации соответствующего государственного
органа, регистрирующего такую деятельность или выдает документы о праве
на занятие такой деятельностью (свидетельства, разрешения, сертификаты и т.п.);
представленных в контролирующий орган по основному месту учета заявления
о ликвидации или реорганизации налогоплательщика по форме № 8-
ОПП (далее - заявление по форме № 8 - ОПП), справки по форме № 4-ОПП
и других документов, выдаваемых контролирующими органами
налогоплательщику и подлежат возврату в контролирующий орган.
Таким образом, физическое лицо, осуществляющее независимую профессиональную
деятельность (адвоката), может быть снят с учета на основании поданной
в контролирующий орган по основному месту учета заявления по форме № 8-
ОПП при условии внесения в Единый реестр адвокатов Украины записей о:
изменение организационной формы адвокатской деятельности; остановки
или прекращении права на занятие адвокатской деятельностью.
Внесение в Реестр самозанятых лиц записи о прекращении
независимой профессиональной деятельности физическим лицом не прекращает
ее обязательств, возникших при осуществлении такой деятельности,
и не изменяет сроков, порядков выполнения таких обязательств и применения
санкций за их невыполнение (пп. 4 п. 11.22 р. ХИ Порядка № 1588).
Пунктом 178.4 ст. 178 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс)
установлено, что физические лица, осуществляющие независимую профессиональную
деятельность, подают налоговую декларацию по результатам отчетного года
согласно р. IV этого Кодекса в сроки, предусмотренные для плательщиков
налога на доходы физических лиц.
Вопрос 2: Как облагается налогом доход физического лица -
предпринимателя - плательщика единого налога первой группы, полученный от
осуществления деятельности, не указанной в реестре плательщиков единого
налога, и какая ответственность предусмотрена к такому плательщику?
Ответ: Согласно пп. 293.4.2 п. 293.4 ст. 293 Кодекса ставка единого
налога устанавливается для плательщиков единого налога первой группы в
размере 15 процентов, в том числе к доходу, полученному от осуществления
деятельности, не указанной в реестре плательщиков единого налога, отнесенных к
первой группы.
Плательщики единого налога обязаны перейти на уплату других
налогов и сборов, определенных Кодексом в случае осуществления видов
деятельности, не указанных в реестре плательщиков единого налога, - с первого
числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом, в котором
осуществлялись такие виды деятельности (пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Кодекса).
Регистрация плательщика единого налога аннулируется путем исключения
из реестра плательщиков единого налога по решению контролирующего органа в
случаях, определенных пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Кодекса.
Кроме того, плательщики единого налога несут ответственность согласно
Кодекса за правильность исчисления, своевременность и полноту уплаты сумм
единого налога, а также за своевременное предоставление налоговых деклараций.
То есть, к дохода, полученного плательщиком единого налога первой
группы от осуществления видов деятельности, не указанных в реестре плательщиков
единого налога, применяется ставка в размере 15 процентов. При этом такие
плательщики обязаны перейти на уплату других налогов и сборов (общая
система налогообложения) с первого числа месяца, следующего за налоговым
(Отчетным) периодом, в котором осуществлялись виды деятельности, не указанные в
реестре плательщиков единого налога.
Вопрос 3: Условие пребывания на первой группе плательщиков единого
налога?
Ответ: Согласно п. 291.4 ст. 291 Кодекса субъекты хозяйствования,
применяющие упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности
первая группа - физические лица - предприниматели, не использующие
труд наемных лиц, осуществляют исключительно розничную продажу товаров с
торговых мест на рынках и / или осуществляют хозяйственную деятельность по
предоставление бытовых услуг населению и объем дохода которых в течение
календарного года не превышает 300000 гривен.
Пунктом 293.1 ст. 293 Кодекса ставки единого налога для плательщиков
первой группы устанавливаются в процентах (фиксированные ставки) к размеру
прожиточного минимума, установленного законом на 1 января налогового
(Отчетного) года.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Предлагаем вашему вниманию самые актуальные вопросы, поступившие во время
проведения мероприятия и ответы на них.
Вопрос 1: Адвокат намерен сняться с учета в органах ДФС
как лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность. Однако действие
документа, который дает право на занятие такой деятельностью,
не закончилось. Как в таком случае ему сняться с учета?
Ответ: Право на занятие адвокатской деятельностью
подтверждается свидетельством о праве на занятие адвокатской деятельностью
и удостоверением адвоката Украины, выдаваемых Советом адвокатов региона.
Подпунктом 2 п. 11.22 р. XI Порядка учета плательщиков налогов и сборов,
утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011 № 1588
(Далее - Порядок № 1588) предусмотрено, что физические лица, осуществляющие
независимую профессиональную деятельность, снимаются с учета после прекращения
такой деятельности, при наличии:
документально подтвержденной информации соответствующего государственного
органа, регистрирующего такую деятельность или выдает документы о праве
на занятие такой деятельностью (свидетельства, разрешения, сертификаты и т.п.);
представленных в контролирующий орган по основному месту учета заявления
о ликвидации или реорганизации налогоплательщика по форме № 8-
ОПП (далее - заявление по форме № 8 - ОПП), справки по форме № 4-ОПП
и других документов, выдаваемых контролирующими органами
налогоплательщику и подлежат возврату в контролирующий орган.
Таким образом, физическое лицо, осуществляющее независимую профессиональную
деятельность (адвоката), может быть снят с учета на основании поданной
в контролирующий орган по основному месту учета заявления по форме № 8-
ОПП при условии внесения в Единый реестр адвокатов Украины записей о:
изменение организационной формы адвокатской деятельности; остановки
или прекращении права на занятие адвокатской деятельностью.
Внесение в Реестр самозанятых лиц записи о прекращении
независимой профессиональной деятельности физическим лицом не прекращает
ее обязательств, возникших при осуществлении такой деятельности,
и не изменяет сроков, порядков выполнения таких обязательств и применения
санкций за их невыполнение (пп. 4 п. 11.22 р. ХИ Порядка № 1588).
Пунктом 178.4 ст. 178 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс)
установлено, что физические лица, осуществляющие независимую профессиональную
деятельность, подают налоговую декларацию по результатам отчетного года
согласно р. IV этого Кодекса в сроки, предусмотренные для плательщиков
налога на доходы физических лиц.
Вопрос 2: Как облагается налогом доход физического лица -
предпринимателя - плательщика единого налога первой группы, полученный от
осуществления деятельности, не указанной в реестре плательщиков единого
налога, и какая ответственность предусмотрена к такому плательщику?
Ответ: Согласно пп. 293.4.2 п. 293.4 ст. 293 Кодекса ставка единого
налога устанавливается для плательщиков единого налога первой группы в
размере 15 процентов, в том числе к доходу, полученному от осуществления
деятельности, не указанной в реестре плательщиков единого налога, отнесенных к
первой группы.
Плательщики единого налога обязаны перейти на уплату других
налогов и сборов, определенных Кодексом в случае осуществления видов
деятельности, не указанных в реестре плательщиков единого налога, - с первого
числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом, в котором
осуществлялись такие виды деятельности (пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Кодекса).
Регистрация плательщика единого налога аннулируется путем исключения
из реестра плательщиков единого налога по решению контролирующего органа в
случаях, определенных пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Кодекса.
Кроме того, плательщики единого налога несут ответственность согласно
Кодекса за правильность исчисления, своевременность и полноту уплаты сумм
единого налога, а также за своевременное предоставление налоговых деклараций.
То есть, к дохода, полученного плательщиком единого налога первой
группы от осуществления видов деятельности, не указанных в реестре плательщиков
единого налога, применяется ставка в размере 15 процентов. При этом такие
плательщики обязаны перейти на уплату других налогов и сборов (общая
система налогообложения) с первого числа месяца, следующего за налоговым
(Отчетным) периодом, в котором осуществлялись виды деятельности, не указанные в
реестре плательщиков единого налога.
Вопрос 3: Условие пребывания на первой группе плательщиков единого
налога?
Ответ: Согласно п. 291.4 ст. 291 Кодекса субъекты хозяйствования,
применяющие упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности
первая группа - физические лица - предприниматели, не использующие
труд наемных лиц, осуществляют исключительно розничную продажу товаров с
торговых мест на рынках и / или осуществляют хозяйственную деятельность по
предоставление бытовых услуг населению и объем дохода которых в течение
календарного года не превышает 300000 гривен.
Пунктом 293.1 ст. 293 Кодекса ставки единого налога для плательщиков
первой группы устанавливаются в процентах (фиксированные ставки) к размеру
прожиточного минимума, установленного законом на 1 января налогового
(Отчетного) года.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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