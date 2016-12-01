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Налоговая: Изменения в порядке учета налогоплательщиков
- Вчера, 19:18
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Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области информирует: 20.03.2017 вступил в силу приказ Министерства финансов Украины от 21.12.2016 № 1125 «Об утверждении Изменений в Порядок учета плательщиков налогов и сборов и Положения о регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость» (далее - Приказ № 1125), зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 16.01.2017 за № 42/29910, который внес изменения в Порядок учета плательщиков налогов и сборов, утвержденного приказом Министерства финансов Украины
от 09.12.2011 № 1588 (в редакции приказа Министерства финансов Украины
от 22.04.2014 № 462) (далее - Приказ № 1588), зарегистрированным в Министерстве
юстиции Украины 29.12.2011 за № 1562/20300, и Положения о регистрации
плательщиков налога на добавленную стоимость, утвержденного приказом Министерства
финансов Украины от 14.11.2014 № 1130 (далее - Приказ № 1130), зарегистрированным
в Министерстве юстиции Украины 17.11.2014 за № 1456/26233.
В частности, Приказом № 1125:
- Признано, утратившим силу справка о постановке на учет
налогоплательщика (форма № 4-ОПП), что казалась контролирующим органом.
Для налогоплательщиков, которым законом установлены особенности их государственной
регистрации и сведения о которых не содержатся в Едином государственном реестре
юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований,
вводится новая справка о постановке на учет (форма № 34-ОПП);
- Изложен в новой редакции форма регистрационного заявления плательщика налога
на добавленную стоимость (форма № 1-НДС).
С обновленными текстами приказов №№ 1588 и 1130 можно ознакомиться
воспользовавшись разделом «Нормативные и информационные документы»
Общедоступного информационно-справочного ресурса ДФС Украины
(Http://zir.sfs.gov.ua).
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
от 09.12.2011 № 1588 (в редакции приказа Министерства финансов Украины
от 22.04.2014 № 462) (далее - Приказ № 1588), зарегистрированным в Министерстве
юстиции Украины 29.12.2011 за № 1562/20300, и Положения о регистрации
плательщиков налога на добавленную стоимость, утвержденного приказом Министерства
финансов Украины от 14.11.2014 № 1130 (далее - Приказ № 1130), зарегистрированным
в Министерстве юстиции Украины 17.11.2014 за № 1456/26233.
В частности, Приказом № 1125:
- Признано, утратившим силу справка о постановке на учет
налогоплательщика (форма № 4-ОПП), что казалась контролирующим органом.
Для налогоплательщиков, которым законом установлены особенности их государственной
регистрации и сведения о которых не содержатся в Едином государственном реестре
юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований,
вводится новая справка о постановке на учет (форма № 34-ОПП);
- Изложен в новой редакции форма регистрационного заявления плательщика налога
на добавленную стоимость (форма № 1-НДС).
С обновленными текстами приказов №№ 1588 и 1130 можно ознакомиться
воспользовавшись разделом «Нормативные и информационные документы»
Общедоступного информационно-справочного ресурса ДФС Украины
(Http://zir.sfs.gov.ua).
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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