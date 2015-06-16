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Налоговая: Внимание! Новая форма налоговой декларации по плате за землю
- Сегодня, 09:10
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Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области информирует: 21.03.2017 вступил в силу приказ Министерства финансов Украины от 23.01.2017 № 9 «О внесении изменений в форму налоговой декларации по плате за землю (земельный налог и / или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) ", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 16.02.2017 за № 225/30093 (далее - Приказ № 9), который внес изменения в форму налоговой декларации по плате за землю (земельный налог и / или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) (далее
- Декларация), утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 16.06.2015
№ 560, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 03.07.2015 за № 783/27228
(Далее - Приказ № 560).
В частности, Приказом № 9 предусмотрено отражение в декларации:
- Не только месяца и года, а также и даты государственной регистрации прав на земельный
участок, а также дать документа, удостоверяющего / подтверждающего право аренды земли;
- Площади земельного участка не только в га, а также и в кв. м .;
- Нормативной денежной оценки единицы площади земельного участка.
Кроме того, при уточнении налоговых обязательств больше не нужно будет
разграничивать суммы увеличения / уменьшения налоговых обязательств на те, по которым
еще не наступил срок уплаты, и на те, по которым срок уплаты уже прошло.
Одновременно обращаем внимание, что согласно пункту 46.6 статьи 46 Налогового
кодекса Украины от 2 декабря 2010 № 2755-VI (с изменениями и дополнениями) в
определения новых форм деклараций (расчетов), которые вступают в силу для
составление отчетности за налоговый период, следующего за налоговым периодом, в котором
произошло их обнародование, действуют формы деклараций (расчетов), действующие до
такого определения.
Дополнительно сообщаем, что с обновленным текстом Приказа № 560 можно
ознакомиться воспользовавшись разделом «Нормативные и информационные документы»
Общедоступного информационно-справочного ресурса ДФС Украины
(Http://zir.sfs.gov.ua).
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
- Декларация), утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 16.06.2015
№ 560, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 03.07.2015 за № 783/27228
(Далее - Приказ № 560).
В частности, Приказом № 9 предусмотрено отражение в декларации:
- Не только месяца и года, а также и даты государственной регистрации прав на земельный
участок, а также дать документа, удостоверяющего / подтверждающего право аренды земли;
- Площади земельного участка не только в га, а также и в кв. м .;
- Нормативной денежной оценки единицы площади земельного участка.
Кроме того, при уточнении налоговых обязательств больше не нужно будет
разграничивать суммы увеличения / уменьшения налоговых обязательств на те, по которым
еще не наступил срок уплаты, и на те, по которым срок уплаты уже прошло.
Одновременно обращаем внимание, что согласно пункту 46.6 статьи 46 Налогового
кодекса Украины от 2 декабря 2010 № 2755-VI (с изменениями и дополнениями) в
определения новых форм деклараций (расчетов), которые вступают в силу для
составление отчетности за налоговый период, следующего за налоговым периодом, в котором
произошло их обнародование, действуют формы деклараций (расчетов), действующие до
такого определения.
Дополнительно сообщаем, что с обновленным текстом Приказа № 560 можно
ознакомиться воспользовавшись разделом «Нормативные и информационные документы»
Общедоступного информационно-справочного ресурса ДФС Украины
(Http://zir.sfs.gov.ua).
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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