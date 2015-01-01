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Налоговая: Налог на доходы физических лиц со стоимости полученного подарка
- Сегодня, 09:30
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Международный женский день - 8 марта традиционно отмечается почти на каждом предприятии. Не исключение и этот год. К этому празднику на многих предприятиях женщинам дарили подарки.
Налоговым агентам следует иметь в виду,
что в соответствии с пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168
Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс)
налоговый агент, который начисляет (выплачивает, предоставляет) налогооблагаемый доход
в пользу налогоплательщика, обязан удерживать налог с суммы
такого дохода за его счет, используя ставку налога, определенную в
ст. 167 Кодекса.
Подпунктом 168.1.4 п. 168.1 ст. 168 Кодекса установлено, что если
налогооблагаемый доход предоставляется в неденежной форме или выплачивается
наличными из кассы налогового агента, налог уплачивается (перечисляется)
в бюджет в течение трех банковских дней со дня, следующего за днем такого
начисления (выплаты, предоставления).
Согласно пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Кодекса в общий месячный
(Годового) налогооблагаемого дохода плательщика налога не включается
стоимость подарков (а также призов победителям и призерам спортивных
соревнований), если их стоимость не превышает 25 процентов одной минимальной
заработной платы (в расчете на месяц), установленной на 1 января отчетного
налогового года (в 2017 году - 800 гривен), за исключением денежных выплат
в какой - либо сумме.
Учитывая, что стоимость подарка, полученного плательщиком налога
- Физическим лицом от юридического лица, включается в общий
месячного налогооблагаемого дохода такого плательщика как дополнительное благо и
облагается налогом по ставке 18 процентов у источника выплаты с учетом
требований пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Кодекса, то налог на доходы физических
лиц уплачивается налоговым агентом в течение трех банковских дней со дня,
следующего за днем такого предоставления подарка.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Налоговым агентам следует иметь в виду,
что в соответствии с пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168
Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс)
налоговый агент, который начисляет (выплачивает, предоставляет) налогооблагаемый доход
в пользу налогоплательщика, обязан удерживать налог с суммы
такого дохода за его счет, используя ставку налога, определенную в
ст. 167 Кодекса.
Подпунктом 168.1.4 п. 168.1 ст. 168 Кодекса установлено, что если
налогооблагаемый доход предоставляется в неденежной форме или выплачивается
наличными из кассы налогового агента, налог уплачивается (перечисляется)
в бюджет в течение трех банковских дней со дня, следующего за днем такого
начисления (выплаты, предоставления).
Согласно пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Кодекса в общий месячный
(Годового) налогооблагаемого дохода плательщика налога не включается
стоимость подарков (а также призов победителям и призерам спортивных
соревнований), если их стоимость не превышает 25 процентов одной минимальной
заработной платы (в расчете на месяц), установленной на 1 января отчетного
налогового года (в 2017 году - 800 гривен), за исключением денежных выплат
в какой - либо сумме.
Учитывая, что стоимость подарка, полученного плательщиком налога
- Физическим лицом от юридического лица, включается в общий
месячного налогооблагаемого дохода такого плательщика как дополнительное благо и
облагается налогом по ставке 18 процентов у источника выплаты с учетом
требований пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Кодекса, то налог на доходы физических
лиц уплачивается налоговым агентом в течение трех банковских дней со дня,
следующего за днем такого предоставления подарка.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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