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Налоговая: Налог на доходы физических лиц со стоимости полученного подарка

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:30
  • Просмотров: 23
Налоговая: Налог на доходы физических лиц со стоимости полученного подаркаМеждународный женский день - 8 марта традиционно отмечается почти на каждом предприятии. Не исключение и этот год. К этому празднику на многих предприятиях женщинам дарили подарки.

Налоговым агентам следует иметь в виду,

что в соответствии с пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168

Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс)

налоговый агент, который начисляет (выплачивает, предоставляет) налогооблагаемый доход

в пользу налогоплательщика, обязан удерживать налог с суммы

такого дохода за его счет, используя ставку налога, определенную в

ст. 167 Кодекса.

Подпунктом 168.1.4 п. 168.1 ст. 168 Кодекса установлено, что если

налогооблагаемый доход предоставляется в неденежной форме или выплачивается

наличными из кассы налогового агента, налог уплачивается (перечисляется)

в бюджет в течение трех банковских дней со дня, следующего за днем ​​такого

начисления (выплаты, предоставления).

Согласно пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Кодекса в общий месячный

(Годового) налогооблагаемого дохода плательщика налога не включается

стоимость подарков (а также призов победителям и призерам спортивных

соревнований), если их стоимость не превышает 25 процентов одной минимальной

заработной платы (в расчете на месяц), установленной на 1 января отчетного

налогового года (в 2017 году - 800 гривен), за исключением денежных выплат

в какой - либо сумме.

Учитывая, что стоимость подарка, полученного плательщиком налога

- Физическим лицом от юридического лица, включается в общий

месячного налогооблагаемого дохода такого плательщика как дополнительное благо и

облагается налогом по ставке 18 процентов у источника выплаты с учетом

требований пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Кодекса, то налог на доходы физических

лиц уплачивается налоговым агентом в течение трех банковских дней со дня,

следующего за днем ​​такого предоставления подарка.

Отдел организации работы Черниговской ОГНИшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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