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Налоговая: Отчет о льготах относится к категории налоговых деклараций

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:16
  • Просмотров: 15
Налоговая: Отчет о льготах относится к категории налоговых декларацийЧерниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области обращает внимание налогоплательщиков на то, что Отчет о суммах налоговых льгот, форма которого утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 № 1233 получил с этого года статус налоговой декларации.

Предприятие, подает Отчет о

льготы в контролирующий орган по месту своей регистрации, отмечает в нем

код и наименование налоговой льготы по каждому виду налоговых льгот,

является потерями доходов бюджета, и Справочника других налоговых льгот. при

представлении Отчета о льготах:

- За три календарных месяца текущего года используются

Справочники льгот по состоянию на 1 апреля текущего года;

- За шесть календарных месяцев текущего года - Справочники льгот

по состоянию на 1 июля текущего года;

- За девять календарных месяцев текущего года - Справочники льгот

по состоянию на 1 октября текущего года;

- По двенадцать календарных месяцев прошлого года - Справочники льгот

по состоянию на 1 января текущего года.

Напомним Отчет о льготах подается ежеквартально нарастающим

итогом (за три, шесть, девять и двенадцать месяцев) в течение 40

календарных дней, следующих за последним календарным днем ​​отчетного

налогового периода.

Отдел организации работы Черниговской ОГНИшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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