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Налоговая: Отчет о льготах относится к категории налоговых деклараций
- Сегодня, 10:16
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Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области обращает внимание налогоплательщиков на то, что Отчет о суммах налоговых льгот, форма которого утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 № 1233 получил с этого года статус налоговой декларации.
Предприятие, подает Отчет о
льготы в контролирующий орган по месту своей регистрации, отмечает в нем
код и наименование налоговой льготы по каждому виду налоговых льгот,
является потерями доходов бюджета, и Справочника других налоговых льгот. при
представлении Отчета о льготах:
- За три календарных месяца текущего года используются
Справочники льгот по состоянию на 1 апреля текущего года;
- За шесть календарных месяцев текущего года - Справочники льгот
по состоянию на 1 июля текущего года;
- За девять календарных месяцев текущего года - Справочники льгот
по состоянию на 1 октября текущего года;
- По двенадцать календарных месяцев прошлого года - Справочники льгот
по состоянию на 1 января текущего года.
Напомним Отчет о льготах подается ежеквартально нарастающим
итогом (за три, шесть, девять и двенадцать месяцев) в течение 40
календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного
налогового периода.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Предприятие, подает Отчет о
льготы в контролирующий орган по месту своей регистрации, отмечает в нем
код и наименование налоговой льготы по каждому виду налоговых льгот,
является потерями доходов бюджета, и Справочника других налоговых льгот. при
представлении Отчета о льготах:
- За три календарных месяца текущего года используются
Справочники льгот по состоянию на 1 апреля текущего года;
- За шесть календарных месяцев текущего года - Справочники льгот
по состоянию на 1 июля текущего года;
- За девять календарных месяцев текущего года - Справочники льгот
по состоянию на 1 октября текущего года;
- По двенадцать календарных месяцев прошлого года - Справочники льгот
по состоянию на 1 января текущего года.
Напомним Отчет о льготах подается ежеквартально нарастающим
итогом (за три, шесть, девять и двенадцать месяцев) в течение 40
календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного
налогового периода.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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