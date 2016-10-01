﻿﻿ На границе обнаружен грузовик с поддельными документами » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » На границе обнаружен грузовик с поддельными документами
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

На границе обнаружен грузовик с поддельными документами

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:21
  • Просмотров: 10
На границе обнаружен грузовик с поддельными документамиВчера, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Новые Яриловичи», при проверке пограничным нарядом регистрационных документов на грузовой автомобиль «Scania», который двигался с грузом консервации, обнаружены признаки подделки свидетельства о регистрации.

В дальнейшем, при

углубленной проверке, подозрения

получили подтверждение,

установлено, что свидетельство о

регистрацию поддельное.

В действиях владельца транспортного

средства таким образом усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 358

«Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование

поддельных документов »Уголовного кодекса Украины.

Водителя, с целью проведения следственных действий, передано сотрудникам

Репкинского отдела полиции ГУ в Черниговской области.

Помощник начальника пограничного отряда

- Начальник пресс-службы

подполковник А.В. Дудкошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Очередную преступницу задержали на границе

Вчера, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Новые Яриловичи», при

На границе изъяли автомобиль с поддельными документами

В субботу, в международном автомобильном пункте пропуска «Гремяч», под оформление на выезд из

Опять граница, и опять преступник ...

В субботу, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Сеньковка», при проверке

На границе попалась преступница

Вчера, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Новые Яриловичи», при

На черниговской границе задержали очередного международного преступника из ...

Вчера, 5 января, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Сеньковка», при

На границе задержан похищенный БМВ

Вчера вечером в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» при оформлении на
﻿
Видео
Разведчик в Чернигове спас жизнь младенцу Аварийную казарму в Десне закрыли Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующе... Самая старшая женщина в Украине живет в Черниговской области Черниговцы четвертый месяц судятся с "Черниговгазом"
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети