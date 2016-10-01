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На границе обнаружен грузовик с поддельными документами
- Сегодня, 11:21
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Вчера, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Новые Яриловичи», при проверке пограничным нарядом регистрационных документов на грузовой автомобиль «Scania», который двигался с грузом консервации, обнаружены признаки подделки свидетельства о регистрации.
В дальнейшем, при
углубленной проверке, подозрения
получили подтверждение,
установлено, что свидетельство о
регистрацию поддельное.
В действиях владельца транспортного
средства таким образом усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 358
«Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование
поддельных документов »Уголовного кодекса Украины.
Водителя, с целью проведения следственных действий, передано сотрудникам
Репкинского отдела полиции ГУ в Черниговской области.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
В дальнейшем, при
углубленной проверке, подозрения
получили подтверждение,
установлено, что свидетельство о
регистрацию поддельное.
В действиях владельца транспортного
средства таким образом усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 358
«Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование
поддельных документов »Уголовного кодекса Украины.
Водителя, с целью проведения следственных действий, передано сотрудникам
Репкинского отдела полиции ГУ в Черниговской области.
Помощник начальника пограничного отряда
- Начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Источник: 4ernigiv.info
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