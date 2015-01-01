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Судьба обвалившегося в Чернигове общежития решится через месяц
- Сегодня, 13:33
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Чиновники до сих пор не определились, что делать с домом №16 на улице Попудренко, часть которого рухнула в декабре прошлого года. Ждут результатов экспертиз, сообщает «Сівер-центр».
Состояние здания изучено примерно на три четверти. Заминка – за фундаментом. Его исследуют специалисты киевского НИИ строительных конструкций.
Заключение экспертов в Чернигове ждут через три недели. Тогда же будет понятно – возможно ли цементировать фундамент для дальнейших работ по восстановлению здания и в какую сумму это обойдется.
Чиновники обещают, что если вывод экспертов будет позитивным, то работы пройдут в этом году. Будут проложены новые коммуникации, выполнены работы во всем общежитии, а не только в разрушенной его части.
Люди же боятся заселяться в свои комнаты даже после будущей реконструкции. Сегодня из 218 выселенных жильцов 179 нашли приют в общежитиях учебных заведений Чернигова.
Подробнее – в сюжете «Сівер-центр»
Состояние здания изучено примерно на три четверти. Заминка – за фундаментом. Его исследуют специалисты киевского НИИ строительных конструкций.
Заключение экспертов в Чернигове ждут через три недели. Тогда же будет понятно – возможно ли цементировать фундамент для дальнейших работ по восстановлению здания и в какую сумму это обойдется.
Чиновники обещают, что если вывод экспертов будет позитивным, то работы пройдут в этом году. Будут проложены новые коммуникации, выполнены работы во всем общежитии, а не только в разрушенной его части.
Люди же боятся заселяться в свои комнаты даже после будущей реконструкции. Сегодня из 218 выселенных жильцов 179 нашли приют в общежитиях учебных заведений Чернигова.
Подробнее – в сюжете «Сівер-центр»
Источник: 0462.ua
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