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В троллейбусах Чернигова уже 350 человек расплатились за проезд смартфонами

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:13
  • Просмотров: 24
В троллейбусах Чернигова уже 350 человек расплатились за проезд смартфонамиВ черниговских троллейбусах появилась возможность оплатить проезд безналично - с помощью сканирования QR-кода.

Наклейки с QR-кодами наклеены на окнах во всех троллейбусах КП «ЧТУ». Безналичная оплата проезда осуществляется через систему «Приват24».

Стоимость проезда при безналичной оплате для пассажира остается той же – 2 грн, при расчете комиссия банка не взимается. В

соответствии с соглашением предприятия с банком, комиссию за обслуживание в размере 5% платит ЧТУ. Это будет делаться по итогам месяца.

Для безналичной оплаты проезда нужно иметь смартфон или планшет, подключенный к сети интернет, установленное приложение «Приват24» и открытый действующий счет в ПриватБанке.

Для оплаты проезда нужно сделать 3 действия:
- Отсканировать QR-код
- Нажать на кнопку «Оплатить» на экране гаджета.
- Показать «прокомпостированный» билет в приложении кондуктору.

По состоянию на 22 марта новой формой оплаты проезда уже воспользовалось 350 человек.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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