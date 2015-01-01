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В троллейбусах Чернигова уже 350 человек расплатились за проезд смартфонами
- Сегодня, 14:13
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В черниговских троллейбусах появилась возможность оплатить проезд безналично - с помощью сканирования QR-кода.
Наклейки с QR-кодами наклеены на окнах во всех троллейбусах КП «ЧТУ». Безналичная оплата проезда осуществляется через систему «Приват24».
Стоимость проезда при безналичной оплате для пассажира остается той же – 2 грн, при расчете комиссия банка не взимается. В
соответствии с соглашением предприятия с банком, комиссию за обслуживание в размере 5% платит ЧТУ. Это будет делаться по итогам месяца.
Для безналичной оплаты проезда нужно иметь смартфон или планшет, подключенный к сети интернет, установленное приложение «Приват24» и открытый действующий счет в ПриватБанке.
Для оплаты проезда нужно сделать 3 действия:
- Отсканировать QR-код
- Нажать на кнопку «Оплатить» на экране гаджета.
- Показать «прокомпостированный» билет в приложении кондуктору.
По состоянию на 22 марта новой формой оплаты проезда уже воспользовалось 350 человек.
Наклейки с QR-кодами наклеены на окнах во всех троллейбусах КП «ЧТУ». Безналичная оплата проезда осуществляется через систему «Приват24».
Стоимость проезда при безналичной оплате для пассажира остается той же – 2 грн, при расчете комиссия банка не взимается. В
соответствии с соглашением предприятия с банком, комиссию за обслуживание в размере 5% платит ЧТУ. Это будет делаться по итогам месяца.
Для безналичной оплаты проезда нужно иметь смартфон или планшет, подключенный к сети интернет, установленное приложение «Приват24» и открытый действующий счет в ПриватБанке.
Для оплаты проезда нужно сделать 3 действия:
- Отсканировать QR-код
- Нажать на кнопку «Оплатить» на экране гаджета.
- Показать «прокомпостированный» билет в приложении кондуктору.
По состоянию на 22 марта новой формой оплаты проезда уже воспользовалось 350 человек.
Источник: 0462.ua
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