4ернігів.інфо » Стрічка новин » Россия придумала взрывчатку, чтобы перекрыть границу с Черниговской областью
Российская сторона объяснила остановку движения в пункте пропуска Новые Юрковичи на границе с Черниговской областью.
По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Олега Слободяна, пограничники страны-оккупанта такой шаг оправдали проверкой КПП на наличие взрывчатых веществ.
Напомним, что накануне пункт пропуска Новые Юрковичи оказался закрыт – люди, пересекавшие государственную границу в Сеньковке (Городнянской район), вынуждены были возвращаться – через российский КПП их не пропускали.
В 19.00 пограничники соседней страны разблокировали движение.
Россия придумала взрывчатку, чтобы перекрыть границу с Черниговской областью
- Сегодня, 14:37
- Просмотров: 39
Российская сторона объяснила остановку движения в пункте пропуска Новые Юрковичи на границе с Черниговской областью.
По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Олега Слободяна, пограничники страны-оккупанта такой шаг оправдали проверкой КПП на наличие взрывчатых веществ.
Напомним, что накануне пункт пропуска Новые Юрковичи оказался закрыт – люди, пересекавшие государственную границу в Сеньковке (Городнянской район), вынуждены были возвращаться – через российский КПП их не пропускали.
В 19.00 пограничники соседней страны разблокировали движение.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Белорус, пересекший границу с Черниговской областью, бросил авто и исчез
Накануне, 23 марта, на границе с Беларусью пограничники обнаружили автомобиль без владельца. На
На Черниговской границе Россия по-прежнему блокирует фуры с турецким товаро ...
Пограничники Российской федерации не пропускает грузовики исключительно с турецкими товарами. Об
На черниговской границе задержали итальянского преступника
Разыскиваемого в Италии преступника задержали накануне черниговские пограничники на пункте
В Черниговской области закрыт пункт пропуска на границе с РФ
Сегодня, около 5 вечера информационные сайты распространили сообщение о том, что закрыты 23 пункта
Россия и Беларусь перекроют свои пункты пропуска на севере Украины
В главный день проведения фестиваля «Славянское единство-2014» на границе трех государств возле с.
Мужчина, находившийся в розыске с июня, пытался выехать за границу через пу ...
В Черниговской области на границе задержан мужчина, который с июня находился в розыске по
Судьба обвалившегося в Чернигове общежития решится через мес... Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующе... Самая старшая женщина в Украине живет в Черниговской области Черниговцы четвертый месяц судятся с "Черниговгазом" Вертолет на Красной площади Чернигова – 60 тысяч гривен на в...
Добавить комментарий!