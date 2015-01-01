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Россия придумала взрывчатку, чтобы перекрыть границу с Черниговской областью

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:37
  • Просмотров: 39
Россия придумала взрывчатку, чтобы перекрыть границу с Черниговской областью
Российская сторона объяснила остановку движения в пункте пропуска Новые Юрковичи на границе с Черниговской областью.

По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Олега Слободяна, пограничники страны-оккупанта такой шаг оправдали проверкой КПП на наличие взрывчатых веществ.

Напомним, что накануне пункт пропуска Новые Юрковичи оказался закрыт – люди, пересекавшие государственную границу в Сеньковке (Городнянской район), вынуждены были возвращаться – через российский КПП их не пропускали.

В 19.00 пограничники соседней страны разблокировали движение.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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