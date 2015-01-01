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Поножовщина из-за девушки. Житель Черниговщины отправил конкурента в больницу
- Сегодня, 14:43
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Черниговская полиция расследует обстоятельства конфликта, который привел к тому, что 30-летний житель Коропского района оказался в больнице.
Ночью в дежурную часть Коропского отделения полиции поступило сообщение дежурной медсестры райбольницы. Она сообщила, что к ним на лечение был доставлен 30-летний житель одного из сел района с проникающим ножевым ранением брюшной полости и бедра.
Правоохранители выяснили, что в селе встретились две компании отдыхающих – местные и из райцентра. В результате возник конфликт на почве ревности между бывшим и нынешним бойфрендом девушки.
Спор быстро перерос в драку, о чем свидетельствуют синяки и ссадины у обоих участников. Затем житель райцентра решил «зайти с козырей». Он достал нож и порезал соперника.
По факту нанесения тяжких телесных повреждений открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование уголовного производства продолжается.
Ночью в дежурную часть Коропского отделения полиции поступило сообщение дежурной медсестры райбольницы. Она сообщила, что к ним на лечение был доставлен 30-летний житель одного из сел района с проникающим ножевым ранением брюшной полости и бедра.
Правоохранители выяснили, что в селе встретились две компании отдыхающих – местные и из райцентра. В результате возник конфликт на почве ревности между бывшим и нынешним бойфрендом девушки.
Спор быстро перерос в драку, о чем свидетельствуют синяки и ссадины у обоих участников. Затем житель райцентра решил «зайти с козырей». Он достал нож и порезал соперника.
По факту нанесения тяжких телесных повреждений открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование уголовного производства продолжается.
Источник: 0462.ua
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