Поножовщина из-за девушки. Житель Черниговщины отправил конкурента в больницу

Ночью в дежурную часть Коропского отделения полиции поступило сообщение дежурной медсестры райбольницы. Она сообщила, что к ним на лечение был доставлен 30-летний житель одного из сел района с проникающим ножевым ранением брюшной полости и бедра.Правоохранители выяснили, что в селе встретились две компании отдыхающих – местные и из райцентра. В результате возник конфликт на почве ревности между бывшим и нынешним бойфрендом девушки.Спор быстро перерос в драку, о чем свидетельствуют синяки и ссадины у обоих участников. Затем житель райцентра решил «зайти с козырей». Он достал нож и порезал соперника.По факту нанесения тяжких телесных повреждений открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование уголовного производства продолжается.