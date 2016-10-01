4ернігів.інфо » Стрічка новин » Неизвестные пугали черниговцев собачьей шкурой
Неизвестные пугали черниговцев собачьей шкурой
- Сегодня, 15:20
- Просмотров: 21
Вчера, 23 марта, в Чернигове в районе 30 школы (улица Всехсвятская) двое неизвестных молодых людей пугали прохожих кожей собаки.
Об этом Garmata.tv сообщил пресс-офицер патрульной полиции Виталий Копистко.
«К нам поступил вызов, что двое неизвестных возле 30-й школы пугают прохожих кожей неизвестного зверя. Патрульные приехали на место происшествия, задержали их и увезли брать анализы на содержание алкоголя и наркотиков », - рассказал он.
В то же время пользователи соцсети в группе «Типичный Чернигов» пишут о зверском убийстве собаки в районе 30-й школы.
По сообщению черниговчанки Аллы Мозговой, там обнаружили труп собаки, с которой содрали кожу.
Фото из Сети.
Об этом Garmata.tv сообщил пресс-офицер патрульной полиции Виталий Копистко.
«К нам поступил вызов, что двое неизвестных возле 30-й школы пугают прохожих кожей неизвестного зверя. Патрульные приехали на место происшествия, задержали их и увезли брать анализы на содержание алкоголя и наркотиков », - рассказал он.
В то же время пользователи соцсети в группе «Типичный Чернигов» пишут о зверском убийстве собаки в районе 30-й школы.
По сообщению черниговчанки Аллы Мозговой, там обнаружили труп собаки, с которой содрали кожу.
Фото из Сети.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Патрульные составили протокол на «шутника» за фальшивый вызов
13 января около часа ночи на линию «102» позвонил мужчина и сообщил, что двое неизвестных пытаются
Патрульные задержали двух несовершеннолетних, которые пытались обокрасть ав ...
3 января около двух часов ночи на линию «102» позвонил мужчина, который сообщил, что на одной из
Взрыв мины на черниговском "Химволокно" травмировал троих людей
Сегодня, 25 ноября, около 12:00 дня на одном из предприятий, который располагается на территории
Патрульные задержали лиц, распространявших листовки неизвестного происхожде ...
12 ноября около шести утра на проспекте Мира один из экипажей патрульной полиции обратил внимание
Четверо детей пытались взломать киоск возле школы №13
Благодаря совместным действиям полиция оперативно задержала лиц, которые сломали киоск
Бойцы спецбатальона «Чернигов» задержали наркоторговца
Автомобиль с 15 килограммами конопли задержали бойцы спецбатальона «Чернигов». Согласно сообщению
Судьба обвалившегося в Чернигове общежития решится через мес... Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующе... Самая старшая женщина в Украине живет в Черниговской области Черниговцы четвертый месяц судятся с "Черниговгазом" Вертолет на Красной площади Чернигова – 60 тысяч гривен на в...
Добавить комментарий!