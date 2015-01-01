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В Чернигове юные шахматисты поборются за победу
- Сегодня, 15:42
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Завтра, 24 марта, в Чернигове начнется чемпионат области по шахматам среди юношей и девушек 2004-2005 г.р. и моложе.
Об этом сообщает Департамент семьи, молодежи и спорта ОГА, передает Garmata.tv.
Соревнования будут проходить в КДЮСШ-1 Чернигова (ул. Защитников Украины, 3-б).
Начало турнира - 24 марта в 10:00.
Чемпионат продлится 3 дня, до 26 марта.
Фото из Сети.
Об этом сообщает Департамент семьи, молодежи и спорта ОГА, передает Garmata.tv.
Соревнования будут проходить в КДЮСШ-1 Чернигова (ул. Защитников Украины, 3-б).
Начало турнира - 24 марта в 10:00.
Чемпионат продлится 3 дня, до 26 марта.
Фото из Сети.
Источник: garmata.tv/
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