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В Чернигове юные шахматисты поборются за победу

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:42
  • Просмотров: 25
В Чернигове юные шахматисты поборются за победуЗавтра, 24 марта, в Чернигове начнется чемпионат области по шахматам среди юношей и девушек 2004-2005 г.р. и моложе.

Об этом сообщает Департамент семьи, молодежи и спорта ОГА, передает Garmata.tv.

Соревнования будут проходить в КДЮСШ-1 Чернигова (ул. Защитников Украины, 3-б).


Начало турнира - 24 марта в 10:00.

Чемпионат продлится 3 дня, до 26 марта.

Фото из Сети.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: garmata.tv/

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